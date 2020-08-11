Разумков провёл встречу с послом Латвии Пойкансом, завершающим свою каденцию в Украине

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на встрече с завершающим свою каденцию послом Латвийской Республики в Украине Юрисом Пойкансом поблагодарил дипломата за существенный личный вклад в развитие дружеских отношений между странами.

"Вы много сделали и продолжаете делать для углубления сотрудничества наших государств. Мы высоко ценим ту поддержку, которую ощущаем на международной арене, в частности - в ПАСЕ и Европарламенте", - сказал Разумков на встрече во вторник, сообщает пресс-служба Рады.

В свою очередь Пойканс отметил, что связи Украины и Латвии нужно и в дальнейшем укреплять, и отметил важную роль "групп дружбы" и комитетов по иностранным делам парламентов обеих стран. Он также подчеркнул, что балтийские страны остаются проводниками интересов Украины.

Также во время встречи спикер Рады и посол обсудили перспективы визита президента Латвии в Украину.