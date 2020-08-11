Политика

18:02 11.08.2020

Мы должны резко интенсифицировать нашу разведку по линии разведения войск на Донбассе – начальник ГУР МО Буданов

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Мы должны резко интенсифицировать нашу разведку по линии разведения войск на Донбассе – начальник ГУР МО Буданов

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов считает своей краткосрочной целью интенсификацию разведки на Донбассе, а более долгосрочной – повышение уровня готовности разведки, в том числе по "съему и считыванию" информации.

"Краткосрочные цели очевидны. Прежде всего, это резкая интенсификация нашей разведки по линии разведения войск на Донбассе. Мы должны тщательно верифицировать и разбирать на составляющие любые проявления активности той стороны, чтобы исключить или пресечь провокации", - сказал Буданов во вторник в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом он подчеркнул, что "президентский мирный план - это основа основ сегодняшнего дня".

Буданов был назначен на должность начальника ГУР МО указом президента Зеленского 5 августа 2020 года.

Среди других задач Буданов назвал "повышение уровня технической, технологической и управленческой готовности ГУР, в том числе, - внедрение конкретных новых технологических решений в наши разведывательные функции и прежде всего решений по съему/считыванию информации". Он также отметил необходимость "перестройки форматов аналитической работы таким образом, чтобы получать более цельные прогностические выводы в более короткие сроки". "Ещё одно направление - разработка, по сути, в онлайн-режиме, детальных сценариев наших ответов на те или иные внешние и внутренние раздражения", - сказал начальник ГУР.

Говоря об угрозах безопасности Украины, Буданов отметил "войны нового типа, куда вовлечены не только военные группировки, но и гражданские части, и которые идеально маскируются разными мощными пропагандистскими программами". "Нам надо учиться вычленять военную составляющую в этих потенциальных конфликтах, заранее обозначать ее наличие и превентивно гасить возможности для начала военных конфликтов", - сказал он.

Перед любой страной, отметил начальник ГУР, сейчас стоят следующие риски: "глобальный мир, открытые границы, быстрый съем любой информации, множественные очаги недружественных намерений, резкий рост технических возможностей для инициации тех или иных столкновений. А все это деньги и модернизация".

"Особо хочу подчеркнуть, что у некоторых стран сильно выражена склонность к интенсификации разного рода гибридных воздействий на нашу страну, чтобы подтолкнуть к тому или иному вектору развития. Выгодному для этих стран, а не для нас. Так вот, наша задача - заранее и в полном объеме оценить все военные возможности любого потенциального противника", - сказал он.

По словам Буданова, он – коренной киевлянин, учился в Одесском институте Сухопутных войск. "После окончания почти вся моя служба проходила в спецназе ГУР МОУ. С 2018 по 2020 год находился на специальной работе, а с середины 2020г перешёл на работу заместителя директора департамента в СВР Украины", - сказал он.

На просьбу прокомментировать публикации ряда СМИ об операции, которая была проведена в Крыму в августе 2016 года, и с которой связывают покушение на него в 2019 году, Буданов сказал: "Без комментариев".

В апреле 2020 года журналист Юрий Бутусов написал, что в апреле 2019 года российский диверсант пытался взорвать автомобиль Буданова. По его словам, эта попытка была местью за рейд группы ГУР МО на территорию оккупированного Крыма, в ходе которого был уничтожен подполковник российского подразделения "Вымпел".

Теги: #минобороны #разведка
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