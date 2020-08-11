Притула идет в мэры Киева от партии "Голос"

Телеведущий Сергей Притула будет баллотироваться на пост мэра Киева от партии "Голос".

"Я баллотируюсь кандидатом на городского голову города Киева", - заявил Притула на сборах актива партии "Голос" во вторник в Киеве.

По словам телеведущего, он идет на местные выборы с командой единомышленников

"Мне не все равно, что делается в Киеве... Я хочу видеть Киев более красивым... В котором люди не стареют в пробках', - сказал Притула.

Он также заявил, что "на будущих парламентских выборах мы станем платформой для объединения всех патриотических сил".

Ранее в Телеграм-канале партии появилось сообщение: "Сергей Притула идет в мэры Киева от "Голоса"!".