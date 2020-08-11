"Батькивщина" обжалует закон о легализации игорного бизнеса в КС

Представители партии "Батькивщина" обратятся в Конституционный суд с обжалованием закона о легализации игорного бизнеса, который был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник.

"Центральный офис "Батькивщины" готовит представление в Конституционный суд. Закон об игорном бизнесе, протянутый и подписан Зеленским - вредный, преступный, аморальный и противоречит Конституции написала лидер "Батькивщины", народный депутат Юлия Тимошенко в соцсети Facebook.

Она заявила, что местные депутаты от политсилы начали объявлять территории своих общин свободными от игорного бизнеса, используя возможности, предусмотренные законом о местном самоуправлении.

"Это еще одно преступление против украинского народа. Зеленский рассказывает о каких-то заоблачных деньгах, которые поступят в бюджет, и умалчивает, сколько своих заработанных денег должны потратить для этого украинцы, сколько судеб будут искалечены из-за болезни, признанной официально, - лудомании", - настаивает Тимошенко

Как сообщалось, 11 августа Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Верховная Рада 14 июля поддержала законопроект №2285-д во втором чтении и в целом 248-мя голосами. 27 июля он был подписан спикером, а на следующий день направлен на подпись главе государства. В первом чтении Верховная Рада приняла законопроект 16 января, во втором чтении рассмотрение законопроекта началось 30 июня. Народные депутаты подали 3,5 тыс. поправок.

Закон устанавливает перечень видов деятельности в сфере азартных игр, которые разрешены в Украине. В частности, в него включены азартные игры в игорных заведениях казино и онлайн, букмекерская деятельность в букмекерских пунктах и через интернет, выпуск и проведение лотерей, игры в покер через интернет.

Кроме того, допускается размещение казино в Киеве на территории пятизвездочных гостиниц, а для других населенных пунктов разрешается размещать их в гостиницах категории четыре и пять звезд. При этом депутаты вернули требование размещать игорные заведения на расстоянии не менее 500 м от учебных заведений, а также расширили круг лиц, которые могли бы обратиться в суд с заявлением об ограничении.

Закон также предполагает онлайн-систему мониторинга игровых автоматов.