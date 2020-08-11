Политика

14:57 11.08.2020

Соратники Тихановской сообщили, что она общалась в ЦИК Беларуси с двумя высокопоставленными сотрудниками силовых структур

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Соратники Тихановской сообщили, что она общалась в ЦИК Беларуси с двумя высокопоставленными сотрудниками силовых структур

Соратница кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Мария Колесникова сообщила, что накануне Тихановская в течение трех часов общалась в кабинете главы ЦИК Беларуси Ермошиной с двумя высокопоставленными сотрудниками силовых структур.

"Тихановская три часа общалась в кабинете Ермошиной с двумя высокопоставленными силовиками", - сказала Колесникова журналистам.

Она добавила, что не исключает того, что "заявление Тихановской с призывом не выходить на протесты было записано под давлением силовиков".

При этом Колесникова отметила, что ей не известно о прямых угрозах в адрес Тихановской.

Колесникова заявила, что поддерживает выбор Тихановской, но сама остается в Минске.

Утром во вторник министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус сообщил, что Тихановская находится в Литве. Позже выезд Тихановской из Беларуси официально подтвердил Госпогранкомитет республики.

Позже были опубликованы два видеообращения Тихановской. В первом она, в частности, заявляет, что приняла решение уехать из республики "абсолютно самостоятельно". Во втором она призвала своих сторонников не противостоять милиции и больше не выходить на площади, чтобы не подвергать свою жизнь опасности.

Акции протеста и стычки их участников с сотрудниками правоохранительных структур в Беларуси проходят вторую ночь подряд после того, как на прошедших 9 августа выборах президента, по предварительным данным ЦИК республики, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Тихановская - 10,9%.

Теги: #тихановская #беларусь
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