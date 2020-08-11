Политика

14:56 11.08.2020

Денисова потребовала у ЦИК копии документов, на основании которых было принято решение о невозможности проведения выборов в 18 громадах Донецкой и Луганской областей

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Денисова потребовала у ЦИК копии документов, на основании которых было принято решение о невозможности проведения выборов в 18 громадах Донецкой и Луганской областей

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к главе Центральной избирательной комиссии Олегу Диденко с требованием предоставить документы, на основании которых было принято решение о невозможности проведения местных выборов в ряде территориальных громад на Донбассе.

"Обеспокоенность вызывает принятое Центральной избирательной комиссией постановление №161 "О невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года" от 8 августа 2020 года. Согласно документу, ЦИК отменила проведение выборов на территории 10 сельских, поселковых, городских территориальных громад Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области", - написала Денисова в соцсети Facebook.

Денисова требует от Диденко предоставить копии выводов Донецкой и Луганской областных государственных администраций и других документов, на основании которых было принято это постановление.

Она также подчеркнула, что согласно действующему законодательству имеет право доступа к документам, в том числе содержащим информацию с ограниченным доступом, и получение их копий в органах государственной власти, органах местного самоуправления, объединениях граждан, на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от формы собственности, органах прокуратуры, включая дела, которые находятся в судах.

Как сообщалось, 30 июля вступило в силу постановление Верховной Рады о назначении выборов в местные органы власти на воскресенье, 25 октября, текущего года.

Предусмотрено, что 25 октября пройдут "очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов", кроме аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса.

При этом очередные местные выборы не проводятся в случае назначения первых выборов депутатов соответствующих местных советов и сельских, поселковых, городских голов на 25 октября 2020 года, также отмечается в постановлении.

На заседании 8 августа ЦИК пришла к выводу о невозможности проведения выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.

При этом ЦИК отметила, что всю ответственность за определение соответствующих территорий несут те органы, которые предоставили соответствующую информацию.

Теги: #ордло #цик #денисова #выборы
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