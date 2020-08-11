Тихановская призвала своих сторонников больше не выходить на акции протеста

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала своих сторонников не противостоять милиции и больше не выходить на площади.

"С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия, я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свою жизнь опасности", - заявила Тихановская в своем видеообращении, опубликованном во вторник.

Это уже второе ее видеообращение за сутки. Почти весь его текст Тихановская прочла с листа.

Акции протеста и стычки их участников с сотрудниками правоохранительных структур в Беларуси проходят вторую ночь подряд после того, как на прошедших 9 августа выборах президента, по предварительным данным ЦИК республики, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Тихановская - 10,9%.

Утром во вторник министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус сообщил, что Тихановская уехала в Литву, она в безопасности. Позже выезд Тихановской из Беларуси официально подтвердил Госпогранкомитет республики.

При этом Тихановская заявила, что приняла решение уехать из республики "абсолютно самостоятельно". "Я приняла очень тяжелое для себя решение. Это решение я приняла абсолютно самостоятельно. Ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей (муж Тихановской - ИФ) никоим образом не могли на него повлиять", - заявила Тихановская в предыдущем видеообращении.

Первое видеообращение Тихановской было подписано "Я уехала к детям".