Политика

13:45 11.08.2020

Раде предложили не признавать выборы в Беларуси – проект постановления

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Раде предложили не признавать выборы в Беларуси – проект постановления

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о не признании украинским парламентом легитимными выборов президента Республики Беларусь, сообщил народный депутат фракции "Европейская солидарность", председатель межфракционного депутатского объединения "За демократическую Беларусь" Алексей Гончаренко.

"Зарегистрировал в Раде постановление о непризнании президентских выборов в Республике Беларусь", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале во вторник.

Депутат опубликовал фотографию, которая свидетельствует о процессе регистрации постановления в Аппарате Верховной Рады.

При этом на сайте парламента документ пока не опубликован. В карточке постановления, которую и выложил Гончаренко, указано, что инициатива предполагает непризнание легитимности выборов президента Беларуси и заявление украинского парламента о недопустимости насилия власти в отношении протестующих.

Теги: #верховная_рада #гончаренко #выборы #беларусь
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