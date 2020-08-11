Политика

09:59 11.08.2020

"Евросолидарность" требует провести расследование обнародованных в США данных о финансовых махинациях в ПриватБанке

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"Евросолидарность" требует провести расследование обнародованных в США данных о финансовых махинациях в ПриватБанке

Политическая партия "Европейская солидарность" обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием дать оценку обнародованным в США фактам расхищения средств в ПриватБанке и обеспечить расследование и возвращение средств.

"Министерство юстиции США от имени правительства США официально обвинило бывших владельцев ПриватБанка в масштабных хищениях средств клиентов этого учреждения и отмывании их в разных странах мира. В ряде мировых СМИ справедливо акцентировано внимание на прямой связи Игоря Коломойского и Владимира Зеленского. Украинская власть делает тем временем вид, будто не замечает международного скандала, связанного с заявлением Минюста США. Но замять его уже не получится - слишком большой резонанс", - подчеркивается в заявлении, обнародованном пресс-службой политсилы.

Партия требует от Зеленского, генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, Национального антикоррупционного бюро Украины, Национального агентства по предотвращению коррупции и Госфинмониторинга пойти на полное сотрудничество с американской системой правосудия по части обвинений в адрес Коломойского и его сообщников, начать диалог с США с целью возврата незаконно выведенных из страны финансов, и начать уголовные производства против Коломойского по эпизодам, связанным с раскрытыми американским правосудием фактами финансовых махинаций.

"Раскрыть и нейтрализовать весь преступный спрут агентов влияния Коломойского в Офисе президента, Кабинете министров, судебной системе и правоохранительных органах, фракциях парламента, политических партиях, которые обещают "будущее" за счет более сомнительного происхождения средств Коломойского",- выдвигают требование в "Евросолидарности".

Также в партии требуют гарантировать независимость деятельности Национального банка Украины, отказ от политических преследований и создание Временной следственной комиссии для расследования мошенничества с активами ПриватБанка.

Как сообщалось, Минюст США 6 августа подало два гражданских иска в Окружной суд Южного округа Флориды о конфискации имущества, утверждая, что коммерческая недвижимость в Луисвилле (штат Кентукки) и Далласе (штат Техас) была приобретена с использованием незаконно присвоенных из ПриватБанка средств и подлежит конфискации на основании о нарушениях федерального законодательства об отмывании денег.

Согласно документу, экс-владельцы Приватбанка Коломойский и Геннадий Боголюбов обвиняются в том отмывании часть доходов с использованием ряда банковских счетов подставных компаний, прежде всего в кипрском отделении ПриватБанка, до того как они перевели средства в США для покупки там активов. Как утверждается в иске, займы редко выплачивались, кроме как через новые займы.

Теги: #сша #евросолидарность #приватбанк
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