Главы МИД стран "Люблинского треугольника" призывают власти Беларуси воздержаться от применения силы и освободить задержанных

Министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины Линас Линкявичус, Яцек Чапутович и Дмитрий Кулеба призывают власти Беларуси воздержаться от применения силы и освободить задержанных в ночь после прошедших в этой стране президентских выборов.

"Как министры иностранных дел стран Люблинского треугольника, мы глубоко обеспокоены эскалацией ситуации в Беларуси после президентских выборов и призываем власти воздержаться от применения силы и освободить всех задержанных минувшей ночью", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Украины в понедельник вечером.

Главы внешнеполитических ведомств выразили уверенность, что текущую ситуацию можно решить на благо народа и государства Беларусь "только путем диалога" и предложили свое содействие в его налаживании. "При необходимости, мы открыты к любой помощи в содействии этому диалогу", - говорится в заявлении.

Министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины также подчеркивают, что полностью поддерживают независимую и суверенную Беларусь, и что уважение основных свобод и прав человека, включая демократию и верховенство права, является необходимым для ее дальнейшего развития.

"Благополучие и процветания Беларуси и ее народа важны для всей Европы и особенно для нашего региона. Все мы заинтересованы в продолжении взаимовыгодного диалога, а также сотрудничества, основанного на демократических ценностях и ориентированной на создание условий для совместного и стабильного будущего", - резюмируется в заявлении глав МИД.

Как сообщалось, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Вечером в Минске и других городах Беларуси начались акции протеста несогласных с предварительными результатами выборов и столкновения протестующих с сотрудниками силовых структур, в которых по данным МИД Беларуси, пострадали несколько десятков как сотрудников правоохранительных органов, так и гражданских лиц. За участие в несанкционированных акциях было задержано около 3 тыс. человек. Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении правоохранителей.