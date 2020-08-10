Политика

20:37 10.08.2020

Ройтбурд сообщил, что идет на выборы в Одесский облсовет от "Евросолидарности"

1 мин читать
Ройтбурд сообщил, что идет на выборы в Одесский облсовет от "Евросолидарности"

Директор Одесского художественного музея, художник Александр Ройтбурд принял решение баллотироваться в состав Одесского областного совета от партии "Европейская солидарность" на ближайших выборах, при этом не вступая в саму партию.

"Я иду на выборы в следующую облраду. От партии "Европейская солидарность"… Я не член партии "Европейская солидарность". Но я благодарен ей за то, что она предоставила мне шанс отстаивать мою позицию не под стенами обладминистрации, а в сессионном зале", - написал Ройтбурд на своей странице в Facebook.

При этом он отметил, что идет не в оппозицию и не во власть и его не интересует политическая карьера, однако сообщил, что принять такое решение его подтолкнул затяжной конфликт с представителями партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". "Я иду защитить и музей и придать ему новое дыхание. Я иду защищать интересы культуры. Защищать будущее своего города", - пояснил Ройтбурд.

Теги: #ройтбурд #евросолидарность #местные_выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:18 10.08.2020
В "Евросолидарности" выражают непонимание решением об отмене местных выборов на освобожденных территориях Донбасса

В "Евросолидарности" выражают непонимание решением об отмене местных выборов на освобожденных территориях Донбасса

20:51 08.08.2020
ЦИК определила перечень громад Донецкой и Луганской областей, в которых невозможно провести местные выборы

ЦИК определила перечень громад Донецкой и Луганской областей, в которых невозможно провести местные выборы

20:40 08.08.2020
ЦИК назначила на 25 октября проведение почти полутора тысяч первых выборов депутатов и глав различных уровней

ЦИК назначила на 25 октября проведение почти полутора тысяч первых выборов депутатов и глав различных уровней

14:06 31.07.2020
"Евросолидарность" требует срочно собрать заседание Рады из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

"Евросолидарность" требует срочно собрать заседание Рады из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

08:31 30.07.2020
"Евросолидарность" получила статус наблюдателя в International Democrat Union – Порошенко

"Евросолидарность" получила статус наблюдателя в International Democrat Union – Порошенко

15:20 23.07.2020
Суд отпустил ветерана АТО и активиста Погребиского под личные обязательства и поручительство нардепов от "Евросолидарности"

Суд отпустил ветерана АТО и активиста Погребиского под личные обязательства и поручительство нардепов от "Евросолидарности"

13:09 22.07.2020
"Евросолидарность" требует освобождения активиста, задержанного после конфликта с нардепом от ОПЗЖ Волошиным

"Евросолидарность" требует освобождения активиста, задержанного после конфликта с нардепом от ОПЗЖ Волошиным

18:15 21.07.2020
На местных выборах кандидаты от "Европейской солидарности" будут баллотироваться во всех регионах Украины

На местных выборах кандидаты от "Европейской солидарности" будут баллотироваться во всех регионах Украины

12:59 21.07.2020
"Евросолидарность" требует от Зеленского и нардепов не выносить на внеочередную сессию Рады языковой законопроект Бужанского

"Евросолидарность" требует от Зеленского и нардепов не выносить на внеочередную сессию Рады языковой законопроект Бужанского

18:43 17.07.2020
Монобольшинство не решилось вынести на голосование языковой законопроект Бужанского из-за позиции "Евросолидарности" – нардеп Вятрович

Монобольшинство не решилось вынести на голосование языковой законопроект Бужанского из-за позиции "Евросолидарности" – нардеп Вятрович

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Главы МИД стран "Люблинского треугольника" призывают власти Беларуси воздержаться от применения силы и освободить задержанных

Кравчук заявляет, что пять лет не общался с Медведчуком даже по телефону и считает его позицию по Донбассу неприемлемой

Половина украинцев высказалась за восстановление полноценных связей с населением неподконтрольных территорий

Беспорядками в Беларусь пытаются управлять из России, Украины, Польши, Чехии - Лукашенко

Кравчук заявляет, что готов сесть за стол переговоров с людьми из ОРДЛО, которые не участвовали в войне и представляют гражданское общество

ПОСЛЕДНЕЕ

Главы МИД стран "Люблинского треугольника" призывают власти Беларуси воздержаться от применения силы и освободить задержанных

"Опора" призвала обеспечить избирательные права граждан в 18 громадах Донецкой и Луганской области, где ЦИК не объявил выборы

Швейцария поддержит Украину в продвижении реформ и восстановлении территориальной целостности – Соммаруга в письме Зеленскому

Столтенберг заявляет об обеспокоенности НАТО выборами в Беларуси

За Лукашенко проголосовали на выборах 80,08% избирателей, за Тихановскую 10,09% - обновленные данные ЦИК Белоруссии

Депутаты предложили штрафовать за незаконное использование признаков принадлежности к БЭБ

Белорусские оппозиционеры в Вильнюсе просят ввести санкции в отношении режима Лукашенко

Реакция "демокоррупционеров" показывает, насколько точно мы попали в цель – Деркач

Выход из политического кризиса в Беларуси в мирном диалоге – нардепы из группы "Доверие"

Кравчук заявляет, что пять лет не общался с Медведчуком даже по телефону и считает его позицию по Донбассу неприемлемой

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА