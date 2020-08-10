Политика

20:10 10.08.2020

"Опора" призвала обеспечить избирательные права граждан в 18 громадах Донецкой и Луганской области, где ЦИК не объявил выборы

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"Опора" призвала обеспечить избирательные права граждан в 18 громадах Донецкой и Луганской области, где ЦИК не объявил выборы

Гражданская сеть "ОПОРА" призвала органы государственной власти, в частности Центральную избирательную комиссию, Верховную Раду и военно-гражданские администрации в Донецкой и Луганской области приложить максимальные усилия для обеспечения избирательных прав граждан в 18 громадах, где не было объявлено о проведении местных выборов.

"Действующее законодательство Украины наделяет военно-гражданские администрации полномочиями по предоставлению выводов ЦИК по возможности организации, подготовки и проведения выборов на отдельных территориях. Именно на основании этих выводов ЦИК приняла решение о невозможности проведения местных выборов в 18 громадах Донецкой и Луганской областей, не имея полномочий и практической возможности верифицировать обоснованность документов военно-гражданских администраций (ВГА - ИФ). Решение о непроведении местных выборов принимается на основе информации ВГА, которые фактически и несут за него должностную и публичную ответственность", - указано в заявлении "Опоры", опубликованном в понедельник.

В своем письме в ЦИК Донецкая областная ВГА отметила, что "совместно с командованием операции Объединенных сил, Главным управлением Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях и Главным управлением Национальной полиции в Донецкой области были проанализированы общественно-политическая и ситуация с безопасностью на отдельных территориях региона". На основании такого анализа ВГА сообщила о невозможности проведения местных выборов в 10 громадах региона.

В свою очередь, Луганская ВГА сообщила позицию Командования объединенных сил о создании сложной общественно-политической обстановкой чрезмерной опасности для гражданского населения. В ЦИК также поступило письмо от Главного управления СБУ в Луганской области, в котором отмечалось, что "режим тишины" в соответствии с Минскими договоренностями не может гарантировать 100-процентной безопасности жителей населенных пунктов, расположенных вдоль линии разграничения. Национальная полиция в Луганской области сообщила ВГА о "существование постоянной угрозы минометно-артиллерийских обстрелов или террористических актов диверсионно-разведывательными группами боевиков на расстоянии до 30 - 35 км от линии разграничения при проведении местных выборов". На основании данной информации Луганская ВГА обратилась в ЦИК о невозможности проведения местных выборов в 8 громадах региона.

"Коллегиальность принятия решения, прозрачные критерии и временная определенность переноса выборов - это обязательные демократические параметры для учета безопасности рисков при организации выборов и избежания возможных политических злоупотреблений. На текущий момент у "ОПОРЫ" нет достаточных оснований считать, что указанные требования в полной мере учитывались при установлении невозможности проведения выборов в 18 громадах региона. К примеру, местные выборы не будут проведены в Северодонецке и Лисичанске Луганской области, хотя эти громады избирали местные и национальные органы власти в течение 2014-2019 гг. При этом соседняя городская громада города Рубежное сможет в этом году сформировать свои органы местного самоуправления", - сказано в отчете организации.

"Опора" указывает, что на протяжении 2015-2020 годов Верховная Рада игнорировала вопрос урегулирование особенностей избирательных процессов в Донецкой и Луганской областях, что и повлекло за собою сложившуюся ситуацию: "Учитывая игнорирование парламентом в течение 2015-2020 гг. задачи по надлежащему урегулированию особенностей избирательных процессов в Донецкой и Луганской областях, решение не проводить местные выборы в 18 громадах региона является конфликтным и характеризуется значительной правовой неопределенностью. Ключевым вопросом, как и во время предыдущих электоральных циклов, остается четкое определение периода и условий восстановления права граждан на местное самоуправление и их избирательных прав. Отсутствие вразумительного ответа со стороны государства непременно обострит политические дискуссии и усилит недоверие значительной части граждан к институту выборов".

В организации рекомендуют ВГА провести публичные мероприятия в регионе с подробными объяснениями собственных выводов о невозможности проведения местных выборов в отдельных громадах и обеспечить прозрачную и системную коммуникацию с общественностью территориальных громад двух областей и политическими партиями по вопросам проведения местных выборов в регионе.

Центризбиркому "Опора" рекомендует разъяснить возможность внесения ВГА новых выводов о возможности проведения местных выборов в 18 громадах Донецкой и Луганской областей до официального начала избирательного процесса, а также объяснить другие перспективы восстановления избирательных прав граждан в таких громадах.

Профильный комитет Рады, по мнению "Опоры" должен безотлагательно инициировать обсуждение вариантов законодательного урегулирования местных выборов в Донецкой и Луганской областях и предложить парламенту решения по обеспечению правовой определенности и демократичности реализации членами соответствующих громад права на местное самоуправление и избирательных прав граждан с учетом ситуации безопасности.

8 августа 2020 года ЦИК на основании выводов Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций установила невозможность проведения первых местных выборов в 10 территориальных громадах Донецкой области и 8 громадах Луганской области. Местные выборы, в частности, не будут организованы в де-факто областном центре Луганщины Северодонецке, а также в других достаточно крупных громадах двух регионов (Лисичанск, Волноваха, Авдеевка, Угледар, Торецкое, Станица-Луганская, Попасная, Счастье и т.д.).

Теги: #общественники #донбасс #выборы
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