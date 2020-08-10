Политика

19:21 10.08.2020

Швейцария поддержит Украину в продвижении реформ и восстановлении территориальной целостности – Соммаруга в письме Зеленскому

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Швейцария поддержит Украину в продвижении реформ и восстановлении территориальной целостности – Соммаруга в письме Зеленскому

Швейцария поддержит Украину на пути реформ и мирного восстановления территориальной целостности, заявила президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга в письме президенту Украины Владимиру Зеленскому по итогам поездки на Донбасс.

"Пожалуйста, рассматривайте Швейцарию как надежного партнера в этих начинаниях", - написала она в письме, сообщает пресс-служба президента Украины.

Соммаруга заявила, что поездка в Украину произвела на неё глубокое впечатление.

"Когда я увидела матерей и детей, которые толкают тележки, загруженные вещами и багажом, через этот мост (в Станице Луганской) между двумя минными полями, мое убеждение, что конфликт должен закончиться ради гражданского населения с обеих сторон, укрепилось. Меня поразила смелость, ваше видение и ваша решимость преодолевать вызовы, которые есть в вашей стране сегодня", - подчеркнула она.

Также Соммаруга отметила деятельность украинского правительства, в частности в вопросе восстановления полноценного контроля над территорией страны.

"После общения с членами вашего правительства и обмена мнениями с молодыми представителями украинского гражданского общества и частного сектора я убедилась, что ваша страна имеет светлое, демократическое и процветающее будущее в Европе", - написала она.

Соммаруга совместно с Зеленским посетила Станицу Луганскую, ознакомилась с работой контрольного пункта въезда-выезда на линии разграничения и осмотрела пешеходный мост через реку Северский Донецк 23 июля 2020 года.

Теги: #швейцария #поддержка
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