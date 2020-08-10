Политика

19:03 10.08.2020

За Лукашенко проголосовали на выборах 80,08% избирателей, за Тихановскую 10,09% - обновленные данные ЦИК Белоруссии

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За Лукашенко проголосовали на выборах 80,08% избирателей, за Тихановскую 10,09% - обновленные данные ЦИК Белоруссии

Центризбирком Белоруссии опубликовал обновленные данные по результатам голосования на выборах президента республики.

Согласно опубликованной информации, Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлана Тихановская - 10,09%, Анна Канопацкая - 1,68%, Андрей Дмитриев - 1,21%, Сергей Черечень - 1,15%. Против всех проголосовали 4,6% избирателей.

В понедельник утром ЦИК Белоруссии обнародовал предварительные данные голосования на выборах, согласно которым за Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Тихановскую - 9,9% , Канопацкую - 1,68%, Дмитриева - 1,04%, Черечня - 1,12%, против всех - 6,02%.

Окончательные данные выборов должны быть подведены до конца недели.

Теги: #результат #выборы #беларусь
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