Политика

16:40 10.08.2020

Депутаты предложили штрафовать за незаконное использование признаков принадлежности к БЭБ

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Депутаты предложили штрафовать за незаконное использование признаков принадлежности к БЭБ

 Народные депутаты предлагают внести изменения в законы для реализации отдельных положений деятельности Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ).

Как сообщается на сайте Верховной Рады, соответствующий законопроект №3959 зарегистрировали в парламенте народные депутаты Даниил Гетманцев и Ольга Василевская-Смаглюк (оба - фракция "Слуга народа").

Депутаты, в частности, предлагают расширить Кодекс об административных правонарушениях статьей "Незаконное использование наименования и признаков принадлежности к Бюро экономической безопасности Украины".

Согласно новой статье, физические лица за незаконное использование наименований и признаков принадлежности к БЭБ при отсутствии признаков деяния, предусмотренного Уголовным кодексом, или за незаконное использование наименований Бюро, в том числе на иностранном языке, подвергаются штрафу от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17-34 тыс. грн – ИФ).

Незаконное использование органами государственной власти, местного самоуправления, юрлицами, физлицами-предпринимателями, а также общественными объединениями признаков принадлежности, наименования БЭБ или производных от него, в том числе на иностранном языке, на одежде, транспортных средствах, зданиях, бланках документов, влечет штраф в размене от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (34-51 тыс. грн).

При повторных аналогичных нарушениях в течение года штраф для физлиц составляет от трех тысяч до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51-68 тыс грн), а на физлиц-предпринимателей и должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (68-85 тыс грн).

Предлагается также внести ряд изменений в Уголовный кодекс. В частности, авторы законопроекта предлагают за счет директора БЭБ расширить список государственных и общественных деятелей, посягательство на жизнь которых карается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией

Теги: #законопроект #рада #бэб
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