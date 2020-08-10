Политика

16:07 10.08.2020

Белорусские оппозиционеры в Вильнюсе просят ввести санкции в отношении режима Лукашенко

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 Представители белорусской оппозиции обратились к международному сообществу с просьбой отреагировать на насилие в отношении граждан Беларуси и ввести санкции в отношении режима Александра Лукашенко, о победе которого на президентских выборах официально объявлено в Минске.

"Сегодня мы проснулись в новой стране. Лукашенко по-прежнему сохранил за собой власть, но вместе с этим страна уже изменилась. Беларусь пробудилась и больше не хочет спать", - сказала на пресс-конференции в сейме Литвы в понедельник глава белорусского международного центра гражданских инициатив " Наш дом" Ольга Карач.

Представители оппозиции в ходе пресс-конференции обратились с заявлением к политикам, дипломатам стран Европы и США, в нем они просят "ни в коем случае не прощать пролитой крови мирных граждан Беларуси и реагировать на эту жестокую расправу".

В заявлении содержится просьба к международному сообществу прекратить предоставление любой помощи белорусскому режиму, ввести в отношении его представителей персональные санкции, применить экономические санкции к государственным предприятиям Беларуси.

Теги: #оппозиция #лукашенко #санкции #беларусь
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