Политика

13:32 10.08.2020

Глава Еврокомиссии подвергла сомнению официальные результаты выборов в Беларуси

1 мин читать
Глава Еврокомиссии подвергла сомнению официальные результаты выборов в Беларуси

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен осудила силовые действия в отношении протестовавших в Беларуси и призвала опубликовать точные результаты президентских выборов.

"Я призываю белорусские власти обеспечить точный подсчет и публикацию голосов на вчерашних выборах", - написала глава ЕК в Твиттере.

Она подчеркнула: "Притеснениям и жестоким репрессиям в отношении мирных демонстрантов нет места в Европе".

Фон дер Ляйен призвала "соблюдать в Беларуси основополагающие права".

9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%.

Штаб кандидата в президенты Белоруссии Тихановской не признает озвученные ЦИК республики предварительные итоги выборов, заявила агентству "Интерфакс-Запад" ее пресс-секретарь Анна Красулина. "Озвученные ЦИК итоги выборов не соответствуют реальности и совершенно противоречат здравому смыслу", - заявила Красулина.

После объявления вечером в воскресенье официальных предварительных результатов выборов в Минске и ряде других городов Беларуси начались акции протеста, которые были пресечены сотрудниками силовых структур.

Теги: #ек #выборы #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:54 10.08.2020
Выход из политического кризиса в Беларуси в мирном диалоге – нардепы из группы "Доверие"

Выход из политического кризиса в Беларуси в мирном диалоге – нардепы из группы "Доверие"

13:53 10.08.2020
ЦИК установила несоответствие некоторых кандидатур, внесенных в состав теризбиркомов, требованиям Избирательного кодекса

ЦИК установила несоответствие некоторых кандидатур, внесенных в состав теризбиркомов, требованиям Избирательного кодекса

13:17 10.08.2020
Беспорядками в Беларусь пытаются управлять из России, Украины, Польши, Чехии - Лукашенко

Беспорядками в Беларусь пытаются управлять из России, Украины, Польши, Чехии - Лукашенко

12:58 10.08.2020
Акциями протеста в Беларуси управляли из Польши, Великобритании и Чехии - Лукашенко

Акциями протеста в Беларуси управляли из Польши, Великобритании и Чехии - Лукашенко

12:53 10.08.2020
Суд отложил рассмотрение иска о назначении местных выборов в Украине до 14 сентября

Суд отложил рассмотрение иска о назначении местных выборов в Украине до 14 сентября

12:38 10.08.2020
В украинской партии "Голос" призвали власти Беларуси прекратить нападения на протестующих и обеспечить проведение честных выборов президента

В украинской партии "Голос" призвали власти Беларуси прекратить нападения на протестующих и обеспечить проведение честных выборов президента

12:35 10.08.2020
Тихановская считает себя победившей на выборах, не намерена покидать Беларусь

Тихановская считает себя победившей на выборах, не намерена покидать Беларусь

12:14 10.08.2020
За участие в несанкционированных акциях 9 августа в Беларуси задержано около 3 тыс. человек

За участие в несанкционированных акциях 9 августа в Беларуси задержано около 3 тыс. человек

11:38 10.08.2020
МФО "За демократическую Беларусь" в Верховной Раде зарегистрирует заявление о непризнании результатов выборов президента Беларуси

МФО "За демократическую Беларусь" в Верховной Раде зарегистрирует заявление о непризнании результатов выборов президента Беларуси

11:18 10.08.2020
В "Евросолидарности" выражают непонимание решением об отмене местных выборов на освобожденных территориях Донбасса

В "Евросолидарности" выражают непонимание решением об отмене местных выборов на освобожденных территориях Донбасса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кравчук заявляет, что пять лет не общался с Медведчуком даже по телефону и считает его позицию по Донбассу неприемлемой

Половина украинцев высказалась за восстановление полноценных связей с населением неподконтрольных территорий

Беспорядками в Беларусь пытаются управлять из России, Украины, Польши, Чехии - Лукашенко

Кравчук заявляет, что готов сесть за стол переговоров с людьми из ОРДЛО, которые не участвовали в войне и представляют гражданское общество

МФО "За демократическую Беларусь" в Верховной Раде зарегистрирует заявление о непризнании результатов выборов президента Беларуси

ПОСЛЕДНЕЕ

Кравчук заявляет, что пять лет не общался с Медведчуком даже по телефону и считает его позицию по Донбассу неприемлемой

Половина украинцев высказалась за восстановление полноценных связей с населением неподконтрольных территорий

Кравчук заявляет, что готов сесть за стол переговоров с людьми из ОРДЛО, которые не участвовали в войне и представляют гражданское общество

В "Слуге народа" призвали власти Беларуси к сдержанности в отношении протестующих и поддержали право людей на мирный протест

Зеленский призывает власти Беларуси и протестующих к диалогу, максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия

ЦИК Беларуси: Лукашенко набрал 80,23% голосов, Тихановская 9,9% - предварительные данные

Украина должна поставить точку в вопросе законодательного определения статуса крымскотатарского народа как коренного – Зеленский

Американские дипломаты призывают РФ прекратить нарушения прав человека крымских татар и покинуть территорию Украины

Передислокация войск США в Европе направлена на усиление сдерживания РФ - шеф Пентагона

Донецкая облорганизация "Слуги народа" будет настаивать на проведении местных выборов на территориях вдоль линии соприкосновения после предоставления военными гарантий безопасности - заявление

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА