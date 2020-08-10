Политика

12:58 10.08.2020

Акциями протеста в Беларуси управляли из Польши, Великобритании и Чехии - Лукашенко

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Акциями протеста в Беларуси управляли из Польши, Великобритании и Чехии - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что массовыми акциями протеста в республике 9 августа управляли из Польши, Великобритании и Чехии.

"Мы отфиксировали, вам это известно, как бывшему разведчику, звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять", - сказал Лукашенко на встрече с главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым в понедельник. Президента цитирует госагентство БелТА.

Теги: #акции_протеста #лукашенко #выборы #беларусь
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