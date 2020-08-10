Суд отложил рассмотрение иска о назначении местных выборов в Украине до 14 сентября

Кассационный административный суд в составе Верховного суда перенес на 14 сентября рассмотрение иска Любимовского сельсовета Херсонской области о признании противоправным и отмене постановления Верховной Рады "О назначении очередных местных выборов в 2020 году".

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе суда, в ходе судебного заседания в понедельник суд отказал в привлечении ряда сельсоветов в качестве третьих лиц.

"Суд удовлетворил ходатайство представителя Кабинета министров Украины (третьего лица по делу) о продлении сроков для подготовки пояснений", - сообщили пресс-службе.

В связи с этим, как отметили в суде, рассмотрение иска отложено до 14 сентября 12.00.