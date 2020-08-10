Политика

12:38 10.08.2020

В украинской партии "Голос" призвали власти Беларуси прекратить нападения на протестующих и обеспечить проведение честных выборов президента

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В украинской партии "Голос" призвали власти Беларуси прекратить нападения на протестующих и обеспечить проведение честных выборов президента

Украинская партия "Голос" призвала власти Беларуси прекратить нападения на мирных протестующих со стороны правоохранителей и обеспечить проведение честных и прозрачных выборов президента страны, заявила председатель политсилы, нардеп Кира Рудик.

"Граждане Беларуси не получили возможности выбирать свою власть. Вместо соревнования власти и оппозиции - вмешательство Кремля. А вчера - и нападение силовиков на мирных протестующих", - написала Рудик в понедельник на своей странице в Facebook.

Председатель партии "Голос" призвала власти Беларуси остановить насилие и обеспечить проведение честных выборов в стране: "Мы призываем власти Беларуси прекратить нападения на мирных протестующих и обеспечить проведение честных, прозрачных демократических выборов в стране. Мы призываем всех - уважать право белорусов выбирать, как они хотят жить, развиваться в своем суверенном государстве".

Теги: #акции_протеста #голос #беларусь
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