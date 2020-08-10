Политика

12:35 10.08.2020

Тихановская считает себя победившей на выборах, не намерена покидать Беларусь

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Тихановская считает себя победившей на выборах, не намерена покидать Беларусь

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская подтвердила, что считает себя победившей на прошедших накануне президентских выборах.

"Конечно! Смотрите, что происходит на участках избирательных", - заявила Тихановская в понедельник на брифинге, отвечая на вопрос о признании ее победителем на выборах.

По ее словам, избирательный штаб будет доказывать многочисленные фальсификации в ходе голосования и обратится с жалобой в Центризбирком на официальные итоги голосования.

Тихановская также заявила, что не намерена покидать Беларусь. "Я не вижу ни одной причины почему я должна быть арестована и страну я покидать не собираюсь", - сказала кандидат в президенты.

Тихановская также заявила, что белорусское руководство пытается силовыми методами удержать власть в стране.

"Власть силовыми методами пытается удержать свои позиции", - сказала она.

"К нам в штаб поступает неподтвержденная информация о погибших (в ходе столкновений протестантов с властями минувшей ночью - ИФ). Если это окажется правдой, это будет началом конца", сказал Тихановская.

Теги: #тихановская #выборы #беларусь
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