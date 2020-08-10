Политика

09:23 10.08.2020

ЦИК Беларуси: Лукашенко набрал 80,23% голосов, Тихановская 9,9% - предварительные данные

1 мин читать
ЦИК Беларуси: Лукашенко набрал 80,23% голосов, Тихановская 9,9% - предварительные данные

За действующего президента Беларуси Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую 9,9% избирателей, заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина со ссылкой на предварительные данные на брифинге в понедельник.

По ее информации, Андрей Дмитриев набрал 1,04% голосов, Анна Канопацкая 1,68% голосов, Сергей Черечень 1,12%. Против всех проголосовали 6,02%.

Окончательные данные будут подведены до конца недели.

Теги: #лукашенко #цик #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:49 10.08.2020
В "Слуге народа" призвали власти Беларуси к сдержанности в отношении протестующих и поддержали право людей на мирный протест

В "Слуге народа" призвали власти Беларуси к сдержанности в отношении протестующих и поддержали право людей на мирный протест

10:29 10.08.2020
Десятки человек пострадали в ходе беспорядков в Минске, один скончался - правозащитники

Десятки человек пострадали в ходе беспорядков в Минске, один скончался - правозащитники

09:38 10.08.2020
Зеленский призывает власти Беларуси и протестующих к диалогу, максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия

Зеленский призывает власти Беларуси и протестующих к диалогу, максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия

01:32 10.08.2020
В МВД Беларуси подтвердили данные о задержаниях на акциях протеста, заявили, что держат ситуацию под контролем

В МВД Беларуси подтвердили данные о задержаниях на акциях протеста, заявили, что держат ситуацию под контролем

01:23 10.08.2020
Явка на выборах президента Беларуси составила 84% - ЦИК

Явка на выборах президента Беларуси составила 84% - ЦИК

00:59 10.08.2020
Минская милиция не подтверждает использование водометов и светошумовых гранат, не располагает сведениями о пострадавших

Минская милиция не подтверждает использование водометов и светошумовых гранат, не располагает сведениями о пострадавших

00:44 10.08.2020
Тихановская побеждает на 20-ти участках в Минске и Минском районе Беларуси – штаб

Тихановская побеждает на 20-ти участках в Минске и Минском районе Беларуси – штаб

00:41 10.08.2020
В МВД Беларуси созданы оперативные штабы в связи с протестами в республике – СМИ

В МВД Беларуси созданы оперативные штабы в связи с протестами в республике – СМИ

00:36 10.08.2020
Против протестующих в Минске использованы водометы и светошумовые гранаты – СМИ

Против протестующих в Минске использованы водометы и светошумовые гранаты – СМИ

00:33 10.08.2020
Штаб Тихановской заявил о ее победе на трех участках в Минске

Штаб Тихановской заявил о ее победе на трех участках в Минске

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В "Слуге народа" призвали власти Беларуси к сдержанности в отношении протестующих и поддержали право людей на мирный протест

Зеленский призывает власти Беларуси и протестующих к диалогу, максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия

Украина должна поставить точку в вопросе законодательного определения статуса крымскотатарского народа как коренного – Зеленский

Украина всегда готова сотрудничать с госорганами США в соответствии со своими обязательствами – глава ОПУ

Зеленский вновь заявил, что Украина, как государство, не будет никоим образом вмешиваться в выборы в США

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина должна поставить точку в вопросе законодательного определения статуса крымскотатарского народа как коренного – Зеленский

Американские дипломаты призывают РФ прекратить нарушения прав человека крымских татар и покинуть территорию Украины

Передислокация войск США в Европе направлена на усиление сдерживания РФ - шеф Пентагона

Донецкая облорганизация "Слуги народа" будет настаивать на проведении местных выборов на территориях вдоль линии соприкосновения после предоставления военными гарантий безопасности - заявление

В Беларуси основной день выборов президента, досрочно проголосовали 41,7% избирателей

В Беларуси пройдут президентские выборы

Украина всегда готова сотрудничать с госорганами США в соответствии со своими обязательствами – глава ОПУ

Зеленский вновь заявил, что Украина, как государство, не будет никоим образом вмешиваться в выборы в США

Украина может возобновить подачу воды в оккупированный Крым в случае гуманитарной катастрофы и только для нужд населения - Шмыгаль

ЦИК определила перечень громад Донецкой и Луганской областей, в которых невозможно провести местные выборы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА