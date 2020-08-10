ЦИК Беларуси: Лукашенко набрал 80,23% голосов, Тихановская 9,9% - предварительные данные

За действующего президента Беларуси Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую 9,9% избирателей, заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина со ссылкой на предварительные данные на брифинге в понедельник.

По ее информации, Андрей Дмитриев набрал 1,04% голосов, Анна Канопацкая 1,68% голосов, Сергей Черечень 1,12%. Против всех проголосовали 6,02%.

Окончательные данные будут подведены до конца недели.