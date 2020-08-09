Донецкая облорганизация "Слуги народа" будет настаивать на проведении местных выборов на территориях вдоль линии соприкосновения после предоставления военными гарантий безопасности - заявление

В организации партии "Слуга народа" в Донецкой области заявляют, что будут настаивать на безотлагательном проведении местных выборов в отдельных территориях вдоль линии соприкосновения сторон сразу же после предоставления военным командованием достаточных гарантий безопасности.

"Центральная избирательная комиссия, учитывая рекомендации силовиков, приняла решение об отмене местных выборов на отдельных территориях вдоль линии соприкосновения. Донецкая областная организация партии "Слуги народа" категорически против ограничения избирательных прав жителей Донбасса в любых проявлениях. Мы, как один выступаем "за" проведение местных выборов на всей подконтрольной Украине территории региона", - говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье на странице "Команда Зеленского в Донецкой области" в соцсети Фейсбук.

Вместе с тем, в партийной облорганизации добавили, что понимают, что самое главное – жизни людей. "Сейчас ставить политическую целесообразность выше безопасности граждан - недопустимо. Как и оказывать давление на военных, требовать брать на себя обязательства, пренебрегая потенциальными угрозами. В этом вопросе не может быть никаких политических спекуляций или давления. Безопасность и жизни людей - превыше всего", - говорится в заявлении.

"Поэтому Донецкая областная организация партии "Слуги народа" будет настаивать на проведении местных выборов на отдельных территориях вдоль линии соприкосновения безотлагательно сразу же после предоставления военным командованием достаточных гарантий безопасности", - подчеркнули в партийной облорганизации.

Как сообщалось, 8 августа ЦИК пришла к выводу о невозможности проведения выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.

В пресс-службе ЦИК напомнили, что 30 июля Комиссия обратилась к Донецкой и Луганской облгосадминистрациям - областным военно-гражданским администрациям относительно предоставления выводов о возможности организации подготовки и проведения местных выборов 25 октября 2020 года. 7 августа в Комиссию поступили такие выводы и ЦИК после их анализа, и приняла соответствующее решение.

"Таким образом, ЦИК приняла к сведению сделанные выводы и на их основании установила невозможность проведения в соответствии с положениями Избирательного кодекса Украины первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской области и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020г. В перечень таких громад входят 10 сельских, поселковых, городских территориальных громад Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области", - говорится в сообщении.

"При этом Комиссия отметила, что всю ответственность за определение соответствующих территорий несут те органы, которые предоставили соответствующую информацию", - добавили в ЦИК.

30 июля вступило в силу постановление Верховной Рады о назначении выборов в местные органы власти на воскресенье, 25 октября, текущего года. Предусмотрено, что 25 октября пройдут "очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов", кроме аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса.