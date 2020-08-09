Политика

08:24 09.08.2020

В Беларуси основной день выборов президента, досрочно проголосовали 41,7% избирателей

2 мин читать
В Беларуси основной день выборов президента, досрочно проголосовали 41,7% избирателей

Участки для голосования в основной день выборов президента Беларуси открылись в воскресенье в 08.00.

Кандидатами на пост главы государства являются сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, действующий президент Александр Лукашенко, супруга задержанного блогера Сергея Тихановского - Светлана Тихановская и председатель партии БСДГ Сергей Черечень.

В соответствии с Избирательным кодексом Беларуси, выборы президента считаются состоявшимися, если в голосовании приняло участие более половины граждан страны, включенных в списки избирателей. Президент считается избранным, если за него проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании.

Всего в списки избирателей на текущих выборах президента включено 6 млн 844 тыс. 932 человека и 5 тыс. 319 белорусских граждан, находящихся за пределами республики.

Вместе с тем, как сообщил в воскресенье утром Центризбирком республики, за пять дней досрочного голосования (4-8 августа) на выборах президента Беларуси на участки пришли 41,7% избирателей, Таким образом, на текущих выборах явка на досрочном голосовании обновила рекорд выборов 2015 года - тогда досрочно проголосовали 36,05% избирателей.

Согласно информации ЦИК, в Минске явка составила 33,4%, в Брестской области - 38,4%, Витебской - 39,34%, Гомельской - 54,44%, Гродненской - 38,6%, Минской - 39,66%, Могилевской -49,92%.

В основной день выборов, 9 августа, голосование на участках будет проходить с 08.00 до 20.00. Агитация в день голосования не допускается.

На текущих выборах международное наблюдение будут осуществлять только наблюдатели от СНГ и дипкорпуса. Так, Центризбирком Беларуси аккредитовал 248 международных наблюдателей за выборами президента: 184 наблюдателя от СНГ и 64 наблюдателя от дипломатического корпуса.

МИД Беларуси 15 июля направил приглашения БДИПЧ ОБСЕ, СНГ и ШОС для участия в наблюдении за выборами президента. Вместе с тем, в БДИПЧ ОБСЕ заявили, что не будут наблюдать за выборами, поскольку приглашение было направлено несвоевременно вопреки принятым Беларусью обязательствам. Таким образом, Бюро не смогло наблюдать за основными этапами избирательной кампании.

Предварительные итоги выборов президента Беларуси, как предполагается, будут оглашены в понедельник.

Теги: #голосование #выборы #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:38 09.08.2020
В Беларуси пройдут президентские выборы

В Беларуси пройдут президентские выборы

00:07 09.08.2020
Украина всегда готова сотрудничать с госорганами США в соответствии со своими обязательствами – глава ОПУ

Украина всегда готова сотрудничать с госорганами США в соответствии со своими обязательствами – глава ОПУ

22:27 08.08.2020
Зеленский вновь заявил, что Украина, как государство, не будет никоим образом вмешиваться в выборы в США

Зеленский вновь заявил, что Украина, как государство, не будет никоим образом вмешиваться в выборы в США

20:30 08.08.2020
В Минске проходит акция автомобилистов, ГАИ перекрывает центральный проспект – СМИ

В Минске проходит акция автомобилистов, ГАИ перекрывает центральный проспект – СМИ

18:01 08.08.2020
Задержана руководитель штаба кандидата в президенты Беларуси Тихановской

Задержана руководитель штаба кандидата в президенты Беларуси Тихановской

17:47 08.08.2020
"Наш край" заявляет о попытках власти отменить местные выборы в Луганской и Донецкой из-за ожидаемого проигрыша на них

"Наш край" заявляет о попытках власти отменить местные выборы в Луганской и Донецкой из-за ожидаемого проигрыша на них

16:47 08.08.2020
"Местные выборы – это точка отсчета для коренных качественных изменений в стране" – Игорь Палица

"Местные выборы – это точка отсчета для коренных качественных изменений в стране" – Игорь Палица

11:53 08.08.2020
Нардеп Кучеренко стал кандидатом в мэры Киева от "Батькивщины"

Нардеп Кучеренко стал кандидатом в мэры Киева от "Батькивщины"

11:48 08.08.2020
Пограничники на границе с Беларусью выявили рекордную партию контрабандных табачных изделий на 7 млн грн

Пограничники на границе с Беларусью выявили рекордную партию контрабандных табачных изделий на 7 млн грн

09:32 08.08.2020
Явка за 4 дня досрочного голосования на выборах президента Беларуси составила 32,24%

Явка за 4 дня досрочного голосования на выборах президента Беларуси составила 32,24%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина всегда готова сотрудничать с госорганами США в соответствии со своими обязательствами – глава ОПУ

Зеленский вновь заявил, что Украина, как государство, не будет никоим образом вмешиваться в выборы в США

ЦИК назначила на 25 октября проведение почти полутора тысяч первых выборов депутатов и глав различных уровней

Кабмин до конца месяца закрыл КПВВ на админгранице с Крымом - Немчинов

Зеленский надеется, что Нормандская четверка зафиксирует в Берлине успехи перемирия, и можно будет двигаться дальше для прекращения войны на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина может возобновить подачу воды в оккупированный Крым в случае гуманитарной катастрофы и только для нужд населения - Шмыгаль

ЦИК определила перечень громад Донецкой и Луганской областей, в которых невозможно провести местные выборы

ЦИК назначила на 25 октября проведение почти полутора тысяч первых выборов депутатов и глав различных уровней

Глава МИД Украины соболезнует в связи с гибелью людей при жесткой посадке самолета на юге Индии

Шмыгаль о поездке Медведчука в Крым: очень неприемлемый шаг со стороны украинского политика

Зеленский поздравил военнослужащих войск связи с профессиональным праздником

Грузия полностью готова к вступлению в НАТО - премьер

Жители Крыма могут получить шенгенскую визу только в Украине – посол ЕС в Москве

Кабмин до конца месяца закрыл КПВВ на админгранице с Крымом - Немчинов

В ЕС обеспокоены попытками России пересмотреть свою роль в механизмах урегулирования ситуации на Донбассе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА