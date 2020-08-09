Политика

01:38 09.08.2020

В Беларуси пройдут президентские выборы

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В Беларуси пройдут президентские выборы

      Выборы президента Беларуси пройдут в республике в воскресенье.

      В соответствии с Конституцией президент страны избирается сроком на пять лет. Шестые по счету после обретения республикой независимости выборы назначены на 9 августа 2020 года Палатой представителей Национального собрания.

      Согласно белорусскому законодательству, президентом может быть избран гражданин Беларуси по рождению, не моложе 35 лет, обладающий избирательным правом и постоянно проживающий в стране не менее десяти лет непосредственно перед выборами. Не вправе быть кандидатом в президенты гражданин, имеющий судимость.

      После объявления начала предвыборной кампании в Центризбирком Беларуси были поданы документы на регистрацию 55 инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты, что является рекордным за всю историю проведения президентских выборов в стране. Отказ ЦИКа в регистрации инициативных групп получили 40 потенциальных претендентов в кандидаты, 15 инициативных групп были допущены к сбору подписей.

      Необходимое число подписей за выдвижение кандидатом на пост главы государства сдали семь претендентов в кандидаты в президенты: действующий президент Александр Лукашенко, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало, жена блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская, экс-депутат Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической "Грамады" Сергей Черечень.

      Вместе с тем, Центризбирком зарегистрировал пять кандидатов в президенты республики: Лукашенко, Канопацкую, Черечня, Дмитриева и Тихановскую.

      Бабарико было отказано в регистрации на основании письма Комитета госконтроля о возможной противоправной деятельности, Цепкало - из-за забраковки половины сданных подписей.

      Лукашенко выдвигается в президенты в шестой раз. Он занимает высший государственный пост с 1994 года и позже одерживал победы на выборах в 2001, 2006 и 2010 годах. Остальные кандидаты участвуют в президентской избирательной кампании в первый раз.

      На территории Беларуси создано 5 767 участков для голосования, в том числе 44 участка за пределами страны.

      Всего в списки избирателей на предстоящих выборах президента включено 6 млн 844 тыс. 932 человека и 5 тыс. 319 белорусских гражданин, находящихся за пределами республики.

      Досрочное голосование проходило с 4 по 8 августа. Явка за четыре дня досрочного голосования составила 32,24%.

      В день выборов, 9 августа, голосование на участках будет проходить с 08:00 до 20:00.

      Предполагается, что предварительные результаты выборов будут оглашены утром в понедельник.

Теги: #выборы #беларусь
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