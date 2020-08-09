Политика

00:07 09.08.2020

Украина всегда готова сотрудничать с госорганами США в соответствии со своими обязательствами – глава ОПУ

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Украина всегда готова сотрудничать с госорганами США в соответствии со своими обязательствами – глава ОПУ

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркивает, что Украина всегда готова сотрудничать с государственными органами США в соответствии со своими обязательствами.

"Я хочу подчеркнуть, что Украина всегда готова сотрудничать с американскими государственными органами в соответствии с нашими договорными обязательствами. Мы готовы отвечать на любые официальные запросы", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина", комментируя заявление руководителя Национального центра контрразведки и безопасности США Уильяма Эванины о вмешательстве в американские выборы со стороны России с помощью украинского нардепа Андрея Деркача.

Ермак также отметил, что Украина никогда не будет вмешиваться в выборы в США. "Как сказал президент Владимир Зеленский, предотвращение втягивания нашей страны во внутреннюю политику Соединенных Штатов – это вопрос нашей национальной безопасности. Украина не собирается вмешиваться в выборы в США, и точка", - заявил глава ОП.

Как сообщалось, 8 августа президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что Украина не будет никоим образом вмешиваться в выборы в США и считает, что ее гражданам следует воздерживаться от любой деятельности, связанной с президентскими выборами в США.

"Буду откровенным. К большому сожалению, периодически в публичном пространстве появляются "сенсационные данные" о якобы каком-то участии Украины в избирательных событиях в других странах. Так вот! Как Президент Украины еще раз хочу подчеркнуть и свою личную принципиальную позицию, и фундаментальную позицию нашего государства в целом. Никогда и ни при каких обстоятельствах неприемлемо осуществлять любое вмешательство в суверенные выборы другой страны. Еще раз заверяю наших партнеров, что Украина не позволяла и не позволит себе в будущем вмешаться в выборы и тем самым нанести ущерб нашим доверительным и искренним партнерским отношениям с США", - написал он на своей странице в Фейсбук в субботу вечером.

7 августа глава контрразведки США Эванина заявил, что Россия осуществляет вмешательство в американские выборы с помощью действий народного депутата Украины Андрея Деркача, пытается дискредитировать кандидата в президенты от Демократической партии Джозефа Байдена.

Теги: #вмешательство #ермак #выборы #сша #деркач
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