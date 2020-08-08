ЦИК определила перечень громад Донецкой и Луганской областей, в которых невозможно провести местные выборы

Центральная избирательная комиссия на своем заседании в субботу пришла к выводу о невозможности проведения выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.

В пресс-службе ЦИК напомнили, что 30 июля Комиссия обратилась к Донецкой и Луганской облгосадминистрациям - областным военно-гражданским администрацииям относительно предоставления выводов о возможности организации подготовки и проведения местных выборов 25 октября 2020 года. 7 августа в Комиссию поступили такие выводы и ЦИК после их анализа, и приняла соответствующее решение.

"Таким образом, ЦИК приняла к сведению сделанные выводы и на их основании установила невозможность проведения в соответствии с положениями Избирательного кодекса Украины первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской области и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020г. В перечень таких громад входят 10 сельских, поселковых, городских территориальных громад Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, Комиссия приняла к сведению заключение Луганской ОВГА о том, что на территории Новоайдарской поселковой громады Счастьенского района Луганской области на части избирательных участков, в частности, № 440265, 440266, 440271, 440272, 440277, невозможно осуществлять организацию подготовки и проведения местных выборов.

"При этом Комиссия отметила, что всю ответственность за определение соответствующих территорий несут те органы, которые предоставили соответствующую информацию", - добавили в ЦИК.

30 июля вступило в силу постановление Верховной Рады о назначении выборов в местные органы власти на воскресенье, 25 октября, текущего года.

Предусмотрено, что 25 октября пройдут "очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов", кроме аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса.