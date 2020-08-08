Задержана руководитель штаба кандидата в президенты Беларуси Тихановской

Правоохранительные органы Беларуси задержали руководителя избирательного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Марию Мороз, сообщила пресс-секретарь кандидата Анна Красулина.

"Это произошло на ступеньках, при входе в объединенный штаб Тихановской. Сотрудник предъявил удостоверение и предложил Марии Мороз сесть в машину и проехать для участия в административном процессе. Избирательный штаб обезглавлен", - сказала Красулина агентству "Интерфакс-Запад" в субботу.

По ее словам, задержание происходило в присутствии кандидата в президенты Тихановской. "Присутствовали Светлана Тихановская и я - пресс-секретарь", - отметила Красулина.

Она сообщила, что штаб пока не располагает точной информацией, в какой именно РУВД повезли Мороз. В штабе предполагают, что Мороз "выбита" из избирательного процесса как минимум до понедельника.

"Суды в Беларуси в выходные дни не работают, поэтому участие непосредственно в административном процессе возможно только в понедельник", - полагает Красулина.

Мороз является доверенным лицом Тихановской, пояснила пресс-секретарь.

Красулина также сообщила, что более трех часов не выходит на связь еще один представитель штаба Тихановской и ее доверенное лицо Олег Моисеев. "В недрах ГУБОПИКа пропал и Олег Моисеев, доверенное лицо кандидата в президенты, который пошел туда для беседы часа 3 назад", - сказала пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что Мороз задерживали 6 августа на выходе из литовского посольства, куда она пришла подавать документы на визу, но вскоре отпустили после беседы.

Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. С 4 по 8 августа в стране проходит досрочное голосование.