Политика

18:01 08.08.2020

Глава МИД Украины соболезнует в связи с гибелью людей при жесткой посадке самолета на юге Индии

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Глава МИД Украины соболезнует в связи с гибелью людей при жесткой посадке самолета на юге Индии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба соболезнует в связи с гибелью и травмированием людей в результате жесткой посадки самолета авиакомпании Air India в аэропорту города Кожикоде на юге Индии.

"Глубоко опечален трагической катастрофой рейса Air India Express IX1344 при посадке в индийском аэропорту в индийском Кожикоде - аэропорт Каликут, что привело к многочисленным жертвам. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления раненым", - написал Кулеба на своей странице в Твиттере в субботу.

Как сообщалось, не менее 20 человек погибли, более 120 получили травмы в пятницу в результате жесткой посадки самолета авиакомпании Air India в аэропорту на юге Индии, передает индийская пресса.

По данным СМИ, среди погибших - оба пилота лайнера.

Лайнер авиакомпании Air India, следовавший рейсом Дубай-Кожикоде (штате Керала), в пятницу при приземлении выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на несколько фрагментов.

На борту самолета находились около 200 пассажиров и членов экипажа.

Чрезвычайное происшествие случилось после дождя на скользкой взлетно-посадочной полосе. Многих пассажиров спасло то, что самолет не загорелся.

Аэропорт в настоящее время закрыт.

Теги: #кулеба #индия #мид
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