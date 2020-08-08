Политика

17:47 08.08.2020

Шмыгаль о поездке Медведчука в Крым: очень неприемлемый шаг со стороны украинского политика

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Шмыгаль о поездке Медведчука в Крым: очень неприемлемый шаг со стороны украинского политика

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что крайне отрицательно относится к пребыванию главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука во временно оккупированном Россией Крыму.

"Отрицательно отношусь. Это очень неприемлемый шаг со стороны украинского политика, каким бы он ни был, кем он ни был. Поэтому отношусь к этому критически отрицательно ", - отметил глава правительства в интервью интернет-изданию" Радио Свобода".

Ранее на этой неделе пресс-секретарь Медведчука Олег Бабанин подтвердил корреспонденту проекта "Крым.Реалии", что он поехал в аннексированного Крыму.

"Виктор Медведчук находится в отпуске как народный депутат и отдыхает с семьей в Крыму", - сказал он.

Теги: #крым #медведчук #шмыгаль
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Интерфакс-Украина
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