Шмыгаль о поездке Медведчука в Крым: очень неприемлемый шаг со стороны украинского политика

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что крайне отрицательно относится к пребыванию главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука во временно оккупированном Россией Крыму.

"Отрицательно отношусь. Это очень неприемлемый шаг со стороны украинского политика, каким бы он ни был, кем он ни был. Поэтому отношусь к этому критически отрицательно ", - отметил глава правительства в интервью интернет-изданию" Радио Свобода".

Ранее на этой неделе пресс-секретарь Медведчука Олег Бабанин подтвердил корреспонденту проекта "Крым.Реалии", что он поехал в аннексированного Крыму.

"Виктор Медведчук находится в отпуске как народный депутат и отдыхает с семьей в Крыму", - сказал он.