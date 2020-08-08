Политика

17:47 08.08.2020

"Наш край" заявляет о попытках власти отменить местные выборы в Луганской и Донецкой из-за ожидаемого проигрыша на них

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"Наш край" заявляет о попытках власти отменить местные выборы в Луганской и Донецкой из-за ожидаемого проигрыша на них

Власть пытается отменить местные выборы в Донецкой и Луганской области, понимая, что их проигрывает, заявил сопредседатель партии "Наш край", народный депутат Украины Сергей Шахов.

"Власть, понимая, что проигрывает местные выборы в Донецкой и Луганской области, пытается их отменить. В 2019 году в половине мажоритарных избирательных округов в Луганской области победили представители "Нашего края". "Слуга народа" победил только в одном округе. В Донецкой области они вообще не получили ни одного мандата", – написал Шахов на своей странице в Фейсбуке, комментируя обращение Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций к Центральной избирательной комиссии с предложением отменить выборы в 10 и 8 ОТГ соответственно.

По словам Шахова, за год ситуация в стране ухудшилась - "слуги народа" стремительно теряют рейтинг.

"Попытки мошенничать с выборами – это страх власти еще больше потерять свои позиции в прифронтовом регионе. И это в условиях объявленного перемирия, когда власть хвастается достигнутыми успехами по прекращению огня. То есть когда нужно хвастаться успехами – у нас мир на Донбассе, а когда требуется спасать свои позиции – война", – написал нардеп

Кроме того, нардеп напомнил, что несколько лет ведется борьба за Северодонецк и Лисичанск.

"Мною, в частности, было зарегистрировано Постановление в Верховной Раде о проведении досрочных местных выборов в Северодонецке, который сейчас является фактической столицей Луганской области. Очередные местные выборы являются шансом обновить прифронтовые советы. Однако союз "старых" и так называемых новых лиц пытается законсервировать ситуацию в регионе", – отметил Шахов.

Так, представители "Нашего края" требуют от президента Украины Владимира Зеленского и международных организаций вмешаться в ситуацию и не допустить отмены местных выборов в Донецкой и Луганской областях.

"Люди должны сами выбрать своих представителей в советах. Мошенничество еще не помогло ни одной власти удержаться в креслах, а наоборот – только ускоряло ее крах", – подытожил Шахов.

Теги: #наш_край #выборы
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