Грузия полностью готова к вступлению в НАТО - премьер

Грузия обязательно доведет до конца процесс вступления в НАТО, заявил премьер республики Гиоргий Гахария.

"Мы продолжаем углублять партнерство по нашим стратегическим направлениям - это НАТО, США и Евросоюз. Сегодня Грузия полностью готова к вступлению в НАТО. Это видят и ценят наши партнеры. Это - процесс, и мы обязательно доведем его до конца", - сказал Гахария журналистам в субботу.

"Все должны хорошо понимать, что евроатлантическая интеграция и мирное развитие Грузии являются обязательным условием восстановления территориальной целостности страны", - подчеркнул глава правительства.

В субботу президент Грузии Саломе Зурабишвили и Гахария возложили венки к могилам военнослужащих, погибших в августе 2008 года, на кладбище "Мухатгверди".