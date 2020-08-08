Политика

13:28 08.08.2020

Жители Крыма могут получить шенгенскую визу только в Украине – посол ЕС в Москве

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Жители Крыма могут получить шенгенскую визу только в Украине – посол ЕС в Москве

Российские паспорта, выданные в Крыму, не принимаются при обращении за шенгенской визой, жители региона могут ее получить в консульствах стран ЕС в Украине, заявил посол ЕС в России Маркус Эдерер.

"Европейский Союз не признал и не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией. Это означает, что российские паспорта, выданные в Крыму российскими властями после аннексии, не признаются и не принимаются при обращении за шенгенской визой", - сказал Эдерер в интервью "Интерфаксу".

Он отметил, что у жителей Крыма есть возможность получить шенгенскую визу.

"Для этого необходим либо загранпаспорт, выданный российскими властями до незаконной аннексии, либо украинский загранпаспорт. В любом случае жители Крыма должны подавать заявление на визу в консульства стран ЕС, расположенные в Украине, а не в России", - добавил посол ЕС.

"И кстати, если у жителя Крыма есть украинский биометрический паспорт, то он или она могут въезжать в ЕС без визы, поскольку с 2017 года между ЕС и Украиной действует безвизовый режим для держателей биометрических паспортов", - отметил он.

Теги: #крым #ес #граница
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