Политика

12:14 08.08.2020

Кабмин до конца месяца запретил въезд и выезд с территории Крыма - Немчинов

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Кабмин до конца месяца запретил въезд и выезд с территории Крыма - Немчинов

Правительство Украины приняло решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г.. Севастополя и выезда из нее, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов по итогам внеочередное заседания правительства в субботу.

Это обусловлено поручением президента Украины Кабмину пересмотреть режим работы КПП въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя - решение направлено на предотвращение распространения на территории Украины COVID-19, написал Немчинов в Телеграм

"Таким образом, временно прекратится с 8.00 9 августа 2020 г.до 8.00 30 августа 2020 г. работа контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя и выезда из нее, кроме пропуска граждан Украины и членов их семей:

- место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано в Автономной Республике Крым или городе Севастополе, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества - на въезд;

- место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано за пределами Автономной Республики Крым или города Севастополя, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества - на выезд; которые дали согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса «Дий вдома» Единого государственного веб-портала электронных услуг с момента пересечения контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя и выезда из нее;

- лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества", - цитирует Немчинов решение Кабмина .

Выезд из временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, отметил министр Кабмина

Выезд из временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя и въезд на нее граждан Украины при наличии оснований гуманитарного характера осуществляется по решению главы Государственной пограничной службы по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Теги: #крым #немчинов #кабмин
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