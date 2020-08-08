Политика

11:53 08.08.2020

Нардеп Кучеренко стал кандидатом в мэры Киева от "Батькивщины"

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Нардеп Кучеренко стал кандидатом в мэры Киева от "Батькивщины"

Народный депутат из фракции ВО "Батькивщина" Алексей Кучеренко стал кандидатом от политсилы на пост мэра Киева, заявила лидер партии Юлия Тимошенко.

"Я хочу, чтобы и наша всеукраинская и киевская команда выдвинули Алексея Кучеренко в качестве кандидата на пост мэра Киева. Он будет от "Батькивщины" кандидатом на пост мэра Киева", - сказала Тимошенко на брифинге в субботу.

"Ни на йоту не сомневаюсь, что среди всех кандидатов в мэры он будет самым профессиональными я убеждена, он сможет стать единственным профессиональным мэром за последнее время в Киеве", - добавила лидер "Батькивщины"

Теги: #киев #тимошенко #кучеренко #выборы
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