Нардеп Кучеренко стал кандидатом в мэры Киева от "Батькивщины"

Народный депутат из фракции ВО "Батькивщина" Алексей Кучеренко стал кандидатом от политсилы на пост мэра Киева, заявила лидер партии Юлия Тимошенко.

"Я хочу, чтобы и наша всеукраинская и киевская команда выдвинули Алексея Кучеренко в качестве кандидата на пост мэра Киева. Он будет от "Батькивщины" кандидатом на пост мэра Киева", - сказала Тимошенко на брифинге в субботу.

"Ни на йоту не сомневаюсь, что среди всех кандидатов в мэры он будет самым профессиональными я убеждена, он сможет стать единственным профессиональным мэром за последнее время в Киеве", - добавила лидер "Батькивщины"