Политика

10:52 08.08.2020

В ЕС обеспокоены попытками России пересмотреть свою роль в механизмах урегулирования ситуации на Донбассе

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В ЕС обеспокоены попытками России пересмотреть свою роль в механизмах урегулирования ситуации на Донбассе

Попытки России пересмотреть свою роль в "нормандском формате" и Трехсторонней контактной группе вызывают обеспокоенность в Евросоюзе, заявил посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер.

"Наблюдаемое в последнее время развитие ситуации вызывает обеспокоенность. Я бы назвал это попытками России пересмотреть свою роль в "нормандском формате" и ТГК, а возможно даже и придать ей новый смысл", - сказал Эдерер в интервью "Интерфаксу".

Он отметил, что предзнаменованиями таких изменений являются позиция, занятая делегацией РФ в ходе последнего раунда переговоров политических советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине, а также недавнее письмо Дмитрия Козака его германскому коллеге.

Посол ЕС подчеркнул, что Россия с самого начала "участвовала в "нормандском формате" и ТКГ в качестве стороны конфликта на востоке Украины", что не согласуется с звучащими в последнее время от российской стороны заявлениями, что боевые действия на Донбассе - это внутриукраинский конфликт.

"31 июля пресс-секретарь президента Песков сделал заявление, в котором официально опроверг предположения о возможном выходе России из "нормандского формата". Мне кажется, это заявление было важным, своевременным и его можно только приветствовать, поскольку любые, даже отдаленные, намеки на возможный отказ России от своих обязанностей в "нормандском формате" или Трехсторонней контактной группе или на "Rus-exit" из этих форматов могут отрицательно сказаться на урегулировании конфликта", - добавил Эдерер.

Комментируя постановление Верховной Рады Украины, согласно которому специальный статус Донбассу может быть предоставлен только после того, как киевские власти получат контроль над границей с Россией, посол ЕС отметил, что "всем необходимо вновь обратиться к Минским соглашениям". "В них четко прописана, по крайней мере в некоторых случаях, последовательность шагов", - сказал он.

Теги: #рф #ткг #ес #ордло
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