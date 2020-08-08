Политика

09:32 08.08.2020

Явка за 4 дня досрочного голосования на выборах президента Беларуси составила 32,24%

1 мин читать
Явка за 4 дня досрочного голосования на выборах президента Беларуси составила 32,24%

Явка за четыре дня досрочного голосования на выборах президента Беларуси составила 32,24%, свидетельствуют данные Центризбиркома.

Согласно информации ЦИК, в Минске явка составила 26,45%, в Брестской области - 30,11%, Витебской - 30,86%, Гомельской - 42,72%, Гродненской - 30,02%, Минской - 29,09%, Могилевской -37,88%.

Досрочное голосование на выборах президента проходит 4-8 августа, белорусские граждане могут проголосовать на своих избирательных участках с 10:00 до 14:00, а также с 16:00 до 19:00.

На территории Беларуси создано 5 767 участков для голосования, в том числе 44 участка за пределами страны.

Всего в списки избирателей на предстоящих выборах президента включено 6 млн 844 тыс. 932 человека и 5 тыс. 319 белорусских гражданин, находящихся за пределами республики.

Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа.

Теги: #выборы #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:06 08.08.2020
В Минске задержали участников оппозиционного велопробега "солидарности"

В Минске задержали участников оппозиционного велопробега "солидарности"

00:16 08.08.2020
Задержанных в Беларуси двух украинских журналистов телеканала "Настоящее время" депортировали в Украину

Задержанных в Беларуси двух украинских журналистов телеканала "Настоящее время" депортировали в Украину

22:43 07.08.2020
Глава контрразведки США заявляет о возможных попытках РФ, Китая и Ирана повлиять на выборы

Глава контрразведки США заявляет о возможных попытках РФ, Китая и Ирана повлиять на выборы

20:56 07.08.2020
Украинский консул в Минске ожидает от белорусской стороны доступа к задержанным журналистам-гражданам Украины – МИД

Украинский консул в Минске ожидает от белорусской стороны доступа к задержанным журналистам-гражданам Украины – МИД

19:27 07.08.2020
В Беларуси задержали двух украинских журналистов телеканала "Настоящее время" - канал

В Беларуси задержали двух украинских журналистов телеканала "Настоящее время" - канал

21:03 06.08.2020
Лукашенко заверил, что войска РФ никогда не зайдут в Украину из Беларуси

Лукашенко заверил, что войска РФ никогда не зайдут в Украину из Беларуси

20:21 06.08.2020
Лукашенко: Властям Беларуси известно, от кого получали команды задержанные россияне

Лукашенко: Властям Беларуси известно, от кого получали команды задержанные россияне

20:18 06.08.2020
Лукашенко заявил, что Киев предупредил Минск о проникновении с юга еще одной группы боевиков, но он не верит, что они все еще в Беларуси

Лукашенко заявил, что Киев предупредил Минск о проникновении с юга еще одной группы боевиков, но он не верит, что они все еще в Беларуси

20:17 06.08.2020
Лукашенко об экстрадиции "вагнеровцев" в Украину: никто никого не выдает, пока не установит вину страна, которая запрашивает

Лукашенко об экстрадиции "вагнеровцев" в Украину: никто никого не выдает, пока не установит вину страна, которая запрашивает

18:54 06.08.2020
Украина ещё не направила Беларуси ходатайство об экстрадиции 28 "вагнеровцев"

Украина ещё не направила Беларуси ходатайство об экстрадиции 28 "вагнеровцев"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский надеется, что Нормандская четверка зафиксирует в Берлине успехи перемирия, и можно будет двигаться дальше для прекращения войны на Донбассе

В КС поступили представления от 45 депутатов о конституционности переходных положений закона о судоустройстве и приватизации "Укррудпрома"

МИД Украины призвало РФ прекратить оккупацию грузинских территорий и вывести войска

Зеленский напомнил, что Кабмин в 2013 году передал здания по улице Лаврской в безвозмездное пользование Киево-Печерской Лавре УПЦ (МП)

Зеленский о назначении Татарова: Считать представителями старой власти всех чиновников времен Януковича несправедливо

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский надеется, что Нормандская четверка зафиксирует в Берлине успехи перемирия, и можно будет двигаться дальше для прекращения войны на Донбассе

Подготовленный на подпись президента закон об упрощениях для ФЛП отличается от принятой в Раде версии - Южанина

В КС поступили представления от 45 депутатов о конституционности переходных положений закона о судоустройстве и приватизации "Укррудпрома"

МИД Украины призвало РФ прекратить оккупацию грузинских территорий и вывести войска

Зеленский напомнил, что Кабмин в 2013 году передал здания по улице Лаврской в безвозмездное пользование Киево-Печерской Лавре УПЦ (МП)

Зеленский о назначении Татарова: Считать представителями старой власти всех чиновников времен Януковича несправедливо

Украина передала России список из 22 крымских татар, освобождение которых Зеленский обсудил в последнем разговоре с Путиным – Ермак

Ермак надеется на окончательное согласование списков для обмена на ближайших заседаниях ТКГ

Замглавы МИД Боднар назвал заявление Володиной против него "театром абсурда"

Сенаторы США предупредили германский порт Мукран о неизбежности санкций в связи с "Северным потоком 2"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА