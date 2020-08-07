В КС поступили представления от 45 депутатов о конституционности переходных положений закона о судоустройстве и приватизации "Укррудпрома"

В Конституционный суд Украину 7 августа поступило два конституционных представления 45 народных депутатов Украины, сообщается на странице КС в Facebook.

Первое представление – о конституционности п.1 ч.2 ст.37, ст.45, п.12 раздела "Заключительные и переходные положения" закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" от 2 июня 2016 года №1402-VIII (с последующими изменениями), отдельных положений Кодекса административного судопроизводства Украины от 6 июля 2005 года №2747-IV (с последующими изменениями), Хозяйственного процессуального кодекса Украины от 6 ноября 1991 года №1798-ХII (с последующими изменениями), Гражданского процессуального кодекса Украины от 18 марта 2004 года №1618-IV (с последующими изменениями), Уголовного процессуального кодекса Украины от 13 апреля 2012 года №4651-VI (с последующими изменениями).

Второе представление касается соответствия Конституции Украины закона "Об особенностях приватизации предприятий Государственной акционерной компании "Укррудпром" от 9 апреля 2004 года №1677-IV, а также распоряжения Кабинета министров Украины "О мерах по приватизации пакетов акций предприятий ГАК "Укррудпром" от 27 мая 2004 года №348-р.