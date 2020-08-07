Политика

16:01 07.08.2020

МИД Украины призвало РФ прекратить оккупацию грузинских территорий и вывести войска

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МИД Украины призвало РФ прекратить оккупацию грузинских территорий и вывести войска

 Министерство иностранных дел Украины осуждает начатую 7 августа 2008 года вооруженную агрессию Российской Федерации против Грузии и незаконную оккупацию Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии.

"Продолжающаяся "бордеризация" оккупированных грузинских территорий, системные задержания и похищения граждан Грузии на линии оккупации, ограничения их фундаментальных прав и свобод, чрезвычайно сложная гуманитарная и ситуация безопасности - вот основные "достижения" двенадцатилетней оккупации Российской Федерацией Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, Грузия", - подчеркивается в заявлении МИД Украины.

В министерстве отмечают, что Украина последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в её международно признанных границах, и призывает Россию прекратить вооруженную агрессию против Грузии, вывести войска с оккупированных территорий и позволить беспрепятственный доступ международным правозащитным и мониторинговым организациям.

"Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество усилить международное давление и санкционный режим против Российской Федерации для принуждения ее к прекращению агрессии против Грузии и Украины и деоккупации их суверенных территорий", - указывается в заявлении.

Теги: #грузия #оккупация_рф #мид
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