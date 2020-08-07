Политика

12:48 07.08.2020

Зеленский о назначении Татарова: Считать представителями старой власти всех чиновников времен Януковича несправедливо

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Зеленский о назначении Татарова: Считать представителями старой власти всех чиновников времен Януковича несправедливо

Президент Украины Владимир Зеленский считает несправедливым причислять к представителям "старой власти" всех, кто занимал какую-либо руководящую должность во времена президентства Виктора Януковича (2010-2014).

Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста в Марьинке относительно назначения заместителем главы Офиса президента экс-замначальника следственного управления МВД времен Януковича Олега Татарова.

"Вы в целом говорили о заместителе главы Офиса, про одного человека. Что касается этого человека… Мы все жили во времена Януковича. Но некоторые люди бежали вместе с господином Януковичем. А в принципе много людей осталось нормальных, которые не предали Украину. Мне кажется, что это не справедливо: всех людей, возглавлявших ту или иную ветвь власти во времена Виктора Федоровича Януковича, считать кем-то, как бы сказать, из старой власти", - сказал Зеленский.

Глава государства также отметил, что для него все, кто занимали руководящие должности во времена президентства Петра Порошенко (2014-2019), – "тоже уже старая власть, но и там были опытные люди, и в те годы (во времена Януковича – ИФ) были опытные люди".

"Главное, чтобы человек был честным. Сейчас, мне кажется, в нашей стране, чтобы изменить Украину, моральная сторона самое главное – то, чего не хватает многим чиновникам, депутатам многим", - добавил Зеленский.

Как сообщалось, Зеленский назначил Татарова заместителем руководителя Офиса президента 6 августа. Татаров сообщил, что будет заниматься формированием государственной политики в сфере правоохранительной деятельности, обеспечением гарантий нацбезопасности в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции, защиты прав человека.

Теги: #зеленский #кадры
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