Политика

11:53 07.08.2020

Ермак надеется на окончательное согласование списков для обмена на ближайших заседаниях ТКГ

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Ермак надеется на окончательное согласование списков для обмена на ближайших заседаниях ТКГ

Украина надеется на ближайших заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) согласовать списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Мы надеемся, что на ближайших заседаниях Трехсторонней контактной группы будут окончательно согласованы списки по обмену. Мы надеемся, что в течение нескольких недель сможем говорить о конкретных датах по обмену", - подчеркнул Ермак во время рабочей поездки президент Украины на Донбасс, сообщает пресс-служба президента.

Он также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский в последнем разговоре с президентом России Владимиром Путиным инициировал обсуждение освобождения 22 крымских татар, незаконно удерживаемых в оккупированном Крыму.

"Также этот список уже передан российской стороне. Мы ожидаем, что этот вопрос тоже будет решен", - сказал Ермак.

Кроме того, Ермак напомнил, что Зеленский обратился с просьбой освободить крымского татарина Руслана Сулейманова, которого незаконно удерживают в Крыму, в связи с гибелью его сына.

Теги: #обмен #ткг #ермак
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