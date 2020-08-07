Политика

11:41 07.08.2020

Замглавы МИД Боднар назвал расследование ГБР "театром абсурда"

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Замглавы МИД Боднар назвал расследование ГБР "театром абсурда"

 Заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Василия Боднара назвал расследование, начатое Государственным бюро расследований (ГБР) в связи в обнародованным в апреле письмом, в котором он объяснял причины непризнания Украиной геноцида армян в Турции в 1915 году, "театром абсурда".

"Театр абсурда, пьеса в 3-х действиях. Народный депутат Украины пытается привлечь к ответственности заместителя главы МИД Украины (то есть мою скромную личность) за внешнеполитическую позицию Украины!", - написал он в соцсети Facebook.

Боднар отметил, что в своей деятельности отстаивает национальные интересы и позиции Украины и действует в рамках полномочий, определенных действующим законодательством.

"В подписанном мною письме отражена официальная позиция Украины, а не моя личная. Не имел целью оскорблять национальные чувства кого угодно. Оценку профессионализма и эффективности моих действий дает мой непосредственный руководитель - министр иностранных дел, а также, при необходимости, руководство государства и правительства", - заявил Боднар.

Он также подчеркнул, что готов защищать свою честь, достоинство и доброе имя всеми правовыми способами.

С заявлением в ГБР обратилась народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Дарья Володина. В четверг она на своем Telegram-канале сообщила, что против Боднара было начато уголовное дело по ч. 1 ст. 367 УК Украины (служебная халатность).

Ранее Володина заявляла, что "односторонние заявления касательно конфликта Азербайджан-Армения это показатель профнепригодности" и призывала привлечь Боднара к дисциплинарной ответственности, а также отозвать подписанное им письмо.

Речь идет о письме, которое в апреле 2020 года Боднар отправил государственным органам власти в контексте 105-й годовщины трагических событий в Османской империи. В письме указывалось, что Украина официально не признает уничтожение христианского, этнически армянского населения Османской империи в период с весны 1915 года по осень 1916 года геноцидом армянского народа, и подчеркивалось, что Армения также не признает геноцидом Голодомор 1932-1933 годов.

Теги: #нардеп #слуга_народа #гбр #боднар #мид
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