Политика

20:17 06.08.2020

Лукашенко об экстрадиции "вагнеровцев" в Украину: никто никого не выдает, пока не установит вину страна, которая запрашивает

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Лукашенко об экстрадиции "вагнеровцев" в Украину: никто никого не выдает, пока не установит вину страна, которая запрашивает

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что для экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков российской частной военной кампании "Вагнер" в Украину украинская сторона должна доказать их вину.

"Такой вопрос никогда у меня не стоял и стоять, я думаю, не будет", - сказал Лукашенко в обнародованному в четверг на YouTube-канале "В гостях у Гордона", отвечая на вопрос, выдаст ли он задержанных бойцов Украине по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.

"У нас есть международное соглашение с Россией и Украиной. Суть заключается в том, что генеральный прокурор Украины, генеральный прокурор Беларуси, России, правоохранительные системы в контакте, они и работают – я только что Зеленскому об этом сказал, еще поинтересуюсь, я ему пообещал, что поинтересуюсь – они работают над тем, чтобы была четкая картина: никто никого не выдает, пока не установят вину страна, которая запрашивает, должна доказать вину этих людей, что этот убил этого, что стреляли, и так далее", - добавил глава Белорусского государства.

При этом он отметил, что знает руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и состоит с ним в хороших отношениях, но называет его лишь исполнителем заказа, который поступает свыше.

"Вы говорите "Вагнер". Ну мы же знаем, кто возглавляет эту структуру – Женя Пригожин. Я его так и называю – Женя. Вы не представляете, у нас с ним добрейшие отношения… Он приезжал (в Беларусь – ИФ), помогал и прочее. Мне, конечно, очень печально, что вот эти "вагнеровцы" с ним связаны, но с другой стороны, я же думаю – он же игрушка в чужих руках. Не он же принимает решения. Да, он это организовывает, у него бизнес, он платит им, наверное, и так далее. Ну не он это (является инициатором действий ЧВК "Вагнер" в Беларуси – ИФ). Чуть повыше – заместители министров, некоторые по Беларуси побегали, не получилось. Им, вот, надо доказать, что мы, вот, Беларусь тепленькую принесем и бросим к какой-то кремлевской башне. Я это вижу", - сказал Лукашенко.

При этом он отметил, что РФ неоднородна и считает, что не все ее руководство имеет единую позицию по Беларуси. "Упрекают, что там против Беларуси там уже фронтом они идут все монолитно – чепуха полная. Я подозреваю отдельных, не хочу их фамилии называть в публичном пространстве. Они это чувствуют. Я им сказал: поймаю – оторву яйца. Я их все равно поймаю, я их отловлю. Они несолидно поступили", - сказал он.

На вопрос, состоят ли они в руководстве РФ, президент Беларуси ответил: "Они бегают туда, согласовывают и начинают крутить, они в среднем звене".

Он считает, что действиям этих россиян против Беларуси легко противостоять. "Они же на нас не смотрят эти даже люди, как на врагов. Это идеологически плохо – он идеологически не убежден в этом, поэтому с ним можно бороться запросто, и можно даже договариваться, всякое возможно. Поэтому мы это все перетерпим, переживем", - сказал Лукашенко.

Теги: #чвк #экстрадиция #беларусь
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