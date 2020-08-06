Политика

16:08 06.08.2020

Раздача кандидатом денег, продуктов, алкоголя и табачных изделий будет трактоваться как подкуп, а ответственность понесут и кандидат, и избиратель - Айвазовская

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Раздача кандидатом денег, продуктов, алкоголя и табачных изделий будет трактоваться как подкуп, а ответственность понесут и кандидат, и избиратель - Айвазовская

 Раздача кандидатами денег, продуктов питания, алкогольных или табачных изделий избирателям, согласно нормам принятого Верховной Радой Избирательного кодекса будет трактоваться как подкуп, а ответственность за него могут понести как сам кандидат, так и избиратель, заявила завила председатель правления Гражданской сети "ОПОРА" и координатор ее политических программ Ольга Айвазовская.

"Кодексы – и Избирательный, и Уголовный – стали более точными, учитывая именно украинские практики. То есть там даже выписано, что продукты питания, чего раньше не было, табачные и алкогольные изделия, независимо от суммы стоимости этих изделий будут трактоваться как подкуп", - сказала Айвазовская в четверг в эфире телеканала "Украина 24".

Она призвала избирателей не принимать подарки от кандидатов, поскольку они также будут нести ответственность за их получение: "В кодексе написано, что, по сути, нет логичной связи между тем, что вы взяли что-нибудь – подарок, деньги от кандидата, - и проголосовали. Вы можете даже не прийти на выборы, но в момент принятия предложения, если оно задокументировано, то вы будете нести ответственность. К примеру, для избирателя это 2 года ограничения свободы или 2 года заключения. Наверное, не стоят те 100-200 гривень или продуктовый набор любых ограничений свободы или высоких штрафов".

Теги: #айвазовская #опора #подкуп
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