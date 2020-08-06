Политика

16:04 06.08.2020

"ОПОРА" призывает Раду исправить техническую ошибку в Избирательном кодексе, делающую незаконной раздачу агитматериалов дороже 1,02 грн

2 мин читать
"ОПОРА" призывает Раду исправить техническую ошибку в Избирательном кодексе, делающую незаконной раздачу агитматериалов дороже 1,02 грн

Гражданская сеть "ОПОРА" призывает Верховную Раду устранить неточность в норме Избирательного кодекса в определении "не облагаемого налогом минимума" и привести ее в соответствие с нормой Уголовного кодекса Украины, поскольку в противном случае раздача избирателям агитационной продукции со стоимостью выше 1,02 грн за штуку будет незаконной.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" в четверг заявила председатель правления Гражданской сети "ОПОРА" и координатор политических программ Ольга Айвазовская.

"В Избирательном кодексе есть отдельная статья про агитацию и ограничения №57. На самом деле там есть ошибка. Я очень надеюсь, что парламент ее устранит, потому что она техническая. Например, там указано, что любые символические материалы, к примеру, средства агитации информационного порядка, знаете, футболки раздают, блокноты с логотипами партии, ручки и т.д. - они допустимы, но если их стоимость не выше чем 6% необлагаемого (налогом – ИФ-У) минимума. В трактовке Уголовного кодекса, там, где про подкуп, необлагаемый минимум - это 1051 грн. То есть 6% от не облагаемого минимума - это 63 грн. Можете раздавать агитационную продукцию на эту сумму, если она содержит логотип партии и является партийной брендированой продукцией. Но в Избирательном кодексе не облагаемый минимум - это не 1051 грн, а 17 грн, и 6% от 17 грн - это 1,02 грн. Поэтому кандидаты помимо коробков спичек раздать ничего не могут, даже ручка может быть дороже, чем 1,02 грн", - сказала Айвазовская в четверг.

Председатель правления гражданской сети "ОПОРА" добавила, что они будут призывать Верховную Раду устранить техническую ошибку: "Мы будем призывать парламент все-таки устранить техническую ошибку, которая связана с тем, что в трактовке Уголовного кодекса и любого другого законодательства не облагаемый минимум по-разному высчитывается".

Теги: #опора #агитматериалы #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:08 06.08.2020
Раздача кандидатом денег, продуктов, алкоголя и табачных изделий будет трактоваться как подкуп, а ответственность понесут и кандидат, и избиратель - Айвазовская

Раздача кандидатом денег, продуктов, алкоголя и табачных изделий будет трактоваться как подкуп, а ответственность понесут и кандидат, и избиратель - Айвазовская

14:52 06.08.2020
Нацполиция теперь может внедрять "тайных агентов" для разоблачения системы подкупа избирателей - Айвазовская

Нацполиция теперь может внедрять "тайных агентов" для разоблачения системы подкупа избирателей - Айвазовская

14:26 06.08.2020
"Голос" закрепил своих нардепов за областями для работы на выборах в местных штабах - Рудик

"Голос" закрепил своих нардепов за областями для работы на выборах в местных штабах - Рудик

14:14 06.08.2020
Руководителем избирательного штаба "Голоса" станет Светлана Бондаренко, ранее работавшая с "Самопомиччю" - Рудик

Руководителем избирательного штаба "Голоса" станет Светлана Бондаренко, ранее работавшая с "Самопомиччю" - Рудик

13:22 06.08.2020
"Слуга народа" запускает предвыборную кампанию под слоганом "Украина - это ты" – нардеп Кравчук

"Слуга народа" запускает предвыборную кампанию под слоганом "Украина - это ты" – нардеп Кравчук

22:57 05.08.2020
Гриценко заявил, что не намерен выставлять свою кандидатуру на будущих президентских и парламентских выборах

Гриценко заявил, что не намерен выставлять свою кандидатуру на будущих президентских и парламентских выборах

14:56 05.08.2020
Власть готовится к использованию админресурса на выборах, считают в КИУ

Власть готовится к использованию админресурса на выборах, считают в КИУ

14:52 05.08.2020
Власть готовится к использованию админресурса на выборах, считают в КИУ

Власть готовится к использованию админресурса на выборах, считают в КИУ

14:17 05.08.2020
ЦИК направила Кабмину предложения по организации местных выборов в условиях пандемии Covid-19

ЦИК направила Кабмину предложения по организации местных выборов в условиях пандемии Covid-19

13:15 05.08.2020
Власть не готова к проведению выборов в условиях пандемии Covid-19 - председатель КИУ

Власть не готова к проведению выборов в условиях пандемии Covid-19 - председатель КИУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский призвал Шмыгаля оценить влияние на экономическую безопасность Украины приватизации или продажи акций стратегических предприятий, в частности, "Мотор Сичи"

Нацполиция теперь может внедрять "тайных агентов" для разоблачения системы подкупа избирателей - Айвазовская

Президент в четверг внесет в Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты до 5 тыс. грн

"Голос" закрепил своих нардепов за областями для работы на выборах в местных штабах - Рудик

"Слуга народа" запускает предвыборную кампанию под слоганом "Украина - это ты" – нардеп Кравчук

ПОСЛЕДНЕЕ

Шмигалю поручено лично проинформировать президента о мерах по предотвращению чрезвычайных ситуаций, подобных случившемуся в Бейруте

Зеленский призвал Шмыгаля оценить влияние на экономическую безопасность Украины приватизации или продажи акций стратегических предприятий, в частности, "Мотор Сичи"

Проходной рейтинг на выборах в Раду сохраняют "Слуга народа", "ОПЗЖ", "Евросолидарность" и "Батькивщина" – соцопрос

Президент в четверг внесет в Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты до 5 тыс. грн

Группа нардепов просит КС Украины признать неконституционным институт спецконфискации

Зеленский: если бы зависело только от Украины, то был бы принципиальный режим тишины, и можно было бы переходить к следующим этапам прекращения войны

Зеленский подтвердил участие Фокина в ТКГ

Ущемление Россией прав верующих в Крыму является поводом для ужесточения санкций - Минреинтеграции

В КС поступили три конституционных представления от 47 народных депутатов

Фокин определится с возможным вхождением в ТКГ до конца недели - пресс-секретарь Ермака

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА