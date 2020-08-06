"ОПОРА" призывает Раду исправить техническую ошибку в Избирательном кодексе, делающую незаконной раздачу агитматериалов дороже 1,02 грн

Гражданская сеть "ОПОРА" призывает Верховную Раду устранить неточность в норме Избирательного кодекса в определении "не облагаемого налогом минимума" и привести ее в соответствие с нормой Уголовного кодекса Украины, поскольку в противном случае раздача избирателям агитационной продукции со стоимостью выше 1,02 грн за штуку будет незаконной.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" в четверг заявила председатель правления Гражданской сети "ОПОРА" и координатор политических программ Ольга Айвазовская.

"В Избирательном кодексе есть отдельная статья про агитацию и ограничения №57. На самом деле там есть ошибка. Я очень надеюсь, что парламент ее устранит, потому что она техническая. Например, там указано, что любые символические материалы, к примеру, средства агитации информационного порядка, знаете, футболки раздают, блокноты с логотипами партии, ручки и т.д. - они допустимы, но если их стоимость не выше чем 6% необлагаемого (налогом – ИФ-У) минимума. В трактовке Уголовного кодекса, там, где про подкуп, необлагаемый минимум - это 1051 грн. То есть 6% от не облагаемого минимума - это 63 грн. Можете раздавать агитационную продукцию на эту сумму, если она содержит логотип партии и является партийной брендированой продукцией. Но в Избирательном кодексе не облагаемый минимум - это не 1051 грн, а 17 грн, и 6% от 17 грн - это 1,02 грн. Поэтому кандидаты помимо коробков спичек раздать ничего не могут, даже ручка может быть дороже, чем 1,02 грн", - сказала Айвазовская в четверг.

Председатель правления гражданской сети "ОПОРА" добавила, что они будут призывать Верховную Раду устранить техническую ошибку: "Мы будем призывать парламент все-таки устранить техническую ошибку, которая связана с тем, что в трактовке Уголовного кодекса и любого другого законодательства не облагаемый минимум по-разному высчитывается".