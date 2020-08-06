Шмигалю поручено лично проинформировать президента о мерах по предотвращению чрезвычайных ситуаций, подобных случившемуся в Бейруте

Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра Дениса Шмыгаля обеспечить проверку обращения в Украине с опасными материалами и принять меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций, сообщает Офис главы государства.

«Прошу Вас срочно обеспечить проведение оценки состояния обращения с опасными и воспламеняющимися веществами, взрывчатыми материалами, изделиями, отходами, удобрениями, которые вследствие присущих им свойств при наличии определенных факторов и обстоятельств могут создать угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде, и по результатам проведенной работы принять соответствующие меры реагирования », - говорится в письме Зеленского премьеру, которое он направил Шмагалю в связи с трагедией в Бейруте.

Глава государства также отметил важность разработки и принятия необходимых нормативно-правовых актов, которые позволят реализовать комплекс неотложных действенных мер по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

О соответствующих результатах глава правительства должен проинформировать президента лично, сообщает Офис главы государства .