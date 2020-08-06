Проходной рейтинг на выборах в Раду сохраняют "Слуга народа", "ОПЗЖ", "Евросолидарность" и "Батькивщина" – соцопрос

Лидерами электорального рейтинга политических сил на выборах в парламент являются партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" и ВО "Батькивщина", свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 5 августа 2020 года.

Согласно данным исследования, если бы выборы в Верховую Раду проводились в ближайшее воскресенье, в рейтинге партий лидировала бы "Слуга народа", которую готовы поддержать почти 26% среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором.

В свою очередь за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" проголосовали бы 17,6% опрошенных, партию "Европейская солидарность" - 15,7%, ВО "Батькивщина" - 10,4%. Также 4,8% поддержали бы "Радикальную партию Олега Ляшко", 4,6% - партию "Сила и честь", 3,2% - "Украинскую стратегию Гройсмана", по 3% - "Партию Шария", и ВО "Свобода". Рейтинг других политических сил - менее 3%.

Кроме того, половина опрошенных, которые выбирали партии, отметили, что полностью уверены в своем выборе, 38% - скорее уверены, 15% - не уверены. Относительно более уверены в своем выборе избиратели партий "Евросолидарность", "Партии Шария" и "ОПЗЖ".

По данным исследования, 20% считают, что в целом дела в Украине идут в правильном направлении, 68% - противоположного мнения.

В ходе исследования методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Аудитория: население Украины во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.

Проходной барьер в Раду по партспискам (половина состава парламента) на сегодня - 5%.