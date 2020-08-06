"Голос" закрепил своих нардепов за областями для работы на выборах в местных штабах - Рудик

Партия "Голос" закрепила народных депутатов – членов одноименной парламентской фракции за областями Украины для работы в региональных штабах на назначенных на осень местных выборах, сообщила нардеп и глава партии Кира Рудик.

"У нас также отвечает каждый депутат за регион, потому что должно быть с кого спросить, и плюс это такая децентрализация. В каждой области своя история, если мы в центре начнем влезать в каждую - мы загнемся", - сказала Рудик в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном в четверг.

Политик перечислила области Украины, у которых есть ответственные народные депутаты "Голоса": "Поэтому Рущишин отвечает за Львов, Цабаль отвечает за Тернополь, Рахманин отвечает за Закарпатье, Железняк отвечает за Киевскую область, я отвечаю за Киев, Устинова - это Винница, Бобровская - Ровно, Юрчишин - Франик (Ивано-Франковск – ИФ-У), Стефанишина - Черкассы".

30 июля вступило в силу постановление Верховной Рады о назначении выборов в местные органы власти на воскресенье, 25 октября, текущего года.

Предусмотрено, что 25 октября пройдут "очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов", кроме аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса.