Зеленский: если бы зависело только от Украины, то был бы принципиальный режим тишины, и можно было бы переходить к следующим этапам прекращения войны

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что режим устойчивого прекращения огня на Донбассе будет сохраняться, и подчеркивает, что Украина со своей стороны делает всё для этого.

"Мне сложно сказать и сложно детально за одну минуту ответить. Потому что мы бы говорили о режимах тишины, которые были раньше, и которые происходят сейчас. В жизни может быть всё, и мы боремся, чтобы этот режим не нарушился. Но всё может быть – это жизнь, вы прекрасно понимаете. Если бы всё зависело только от нашей стороны, то я уверен, что это сейчас был бы принципиальный режим тишины, и мы бы перешли к следующим шагам, следующим этапам завершения войны", - сказал он на брифинге в четверг в городе Часов Яр Донецкой области.

Зеленский указал, что о нарушениях режима тишины можно говорить часами, и есть много вопросов и проблем.

"Мы благодарны нашим военным. Самое главное, что мы хотим выдержать этот режим тишины, и ежедневно просто не терять наших военных. Для нас это очень важно. Гарантировать ничего не могу. Но скажу вам, что мы всё делаем, очень много всего делаем, как в Украине, так и на встречах в Минском формате. Будем дальше держать кулаки", - подчеркнул он.