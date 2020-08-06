Ущемление Россией прав верующих в Крыму является поводом для ужесточения санкций - Минреинтеграции

Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий заявляет, что ущемление Россией верующих граждан Украины в Крыму является поводом для ужесточения санкций и требует восстановить крымскую общину Православной церкви Украины (ПЦУ) в ее правах.

"Определение Верховного суда РФ об отказе пересматривать решения о выселении общины Православной церкви Украины (ПЦУ) с Кафедрального собора святых равноапостольных князей Владимира и Ольги во временно оккупированном Россией Симферополе свидетельствует об ущемлении религиозных прав граждан Украины со стороны оккупационной "власти" полуострова. Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины осуждает такие действия РФ и требует восстановить крымскую общину ПЦУ в ее правах", - говорится в заявлении ведомства.

Так, в Минреинтеграции подчеркивают, что вытеснение украинской церкви с временно оккупированного РФ Крымского полуострова является проявлением слабости государства-оккупанта и получит надлежащий ответ от Украины.

"Украина в сотрудничестве с международными партнерами рассматривать вопрос усиления санкций против лиц, причастных к преследованиям ПЦУ на территории временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.